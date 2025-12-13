جماهير العين .. عتب وثقة بعد التأهل إلى نهائي كأس «أديب»



رغم تأهل فريقها إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي غير أن جماهير العين لم تخف حالة عدم الرضا بسبب الخسارة (0-2) التي تعرض لها فريقها أمام ضيفه النصر مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في إياب نصف نهائي كأس أديب، حيث استفاد الفريق البنفسجي من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب.



وأرجع أنصار الفريق سبب الخسارة إلى تراجع المستوى الفني للفريق جماعياً وفردياً إذ لم يظهر عدد من اللاعبين بالصورة المعهودة عنهم فضلاً عن المردود الفني المتميز الذي قدمه النصر في المباراة، ورغم حالة الاستياء فإن الجمهور العيناوي أكد ثقته في قدرة الفريق على تجاوز الخسارة والظهور بصورة متميزة في نهائي المسابقة أمام الوحدة الذي تأهل هو الآخر إلى النهائي، رغم خسارته بهدف نظيف أمام ضيفه الجزيرة على ملعب استاد آل نهيان.