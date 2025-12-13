الوحدة يتأهل لنهائي كأس «أديب» رغم الخسارة أمام الجزيرة



تأهل الوحدة إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم «أديب» رغم خسارته أمام ضيفه الجزيرة 0 ـ 1 مساء اليوم على ملعب استاد آل نهيان في إياب ربع نهائي المسابقة، ليتفوق الفريق العنابي بنتيجة مجموعة المباراتين 3 ـ 1، وسجل عبدالله رمضان هدف المباراة الوحيد لصالح الجزيرة من ركلة جزاء في الدقيقة 18، وهذه هي المرة السادسة التي يبلغ فيها فريق الوحدة نهائي مسابقة كأس أديب بعد خمس مرات سابقة.



ورغم أفضلية الجزيرة خلال ربع الساعة الأولى من اللقاء، غير أن أول تهديد فعلي كان من جانب الوحدة بتسديدة إبراهيما ديارا التي تصدى لها حارس المرمى الجزراوي ليكوفيتش، قبل أن يسجل الجزيرة هدفه الوحيد في المباراة، وعاد ليكوفيتش ليتصدى لتسديدة أخرى من فاكوندو بعد مرور نصف الساعة، وتعددت محاولات الجزيرة في الوصول لمرة أخرى إلى مرمى الوحدة خلال الشوط الثاني غير أنها لم تثمر عن شيء لينتهي اللقاء بفوز فخر أبوظبي بهدف نظيف لم يكن كافياً للاستمرار في المسابقة.