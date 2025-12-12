الوحدة والجزيرة ديربي متجدد لخطف بطاقة العبور لنهائي كأس أديب



يستضيف الوحدة على ملعبه باستاد آل نهيان، في الخامسة إلا عشر دقائق من مساء السبت، غريمه الجزيرة، ضمن إياب نصف نهائي مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في ديربي متجدد، يتطلع من خلاله كل فريق لخطف بطاقة العبور لنهائي المسابقة المتطورة، مع أفضلية كبيرة لفريق الوحدة، صاحب الأرض والجمهور، الذي فاز في لقاء الذهاب على ملعب الجزيرة باستاد محمد بن زايد، بثلاثية نظيفة، ويدخل المباراة بفرص عدة، مثل الفوز والتعادل والخسارة بفارق هدفين، بينما يتعين على الجزيرة الفوز بفارق أربعة أهداف نظيفة، ورغم صعوبة الموقف، غير أن فخر أبوظبي يتمسك بفرصته في الذهاب إلى النهائي، خصوصاً أن مباريات الديربي بين الفريقين من الصعب التكهن بما تسفر عنه، حتى اللحظات الأخيرة من المواجهة.



وبلغ الوحدة نصف نهائي المسابقة، بتفوقه على خورفكان في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 2-2 والفوز 2-1 على التوالي، بينما تأهل الجزيرة لهذا الدور، بالتعادل مع الوصل سلبياً في لقاء الذهاب، والفوز عليه بهدفين لهدف في لقاء الإياب، ويعول كل فريق على مجموعة من العناصر القوية لإحداث التفوق المنشود في المباراة، وينتظر أن يدفع كل مدرب بكامل أسلحته إلى ميدان المواجهة.