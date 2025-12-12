«الأسبقية المريحة» تقرّب العين من نهائي كأس أديب من «بوابة النصر»

العين- طلحة عبد الله، دبي- عدنان الغربي

يلتقي العين مع ضيفه النصر، في السابعة والنصف من مساء السبت، على ملعب استاد هزاع بن زايد، في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يتطلع كل فريق للوصول إلى أول نهائي بهذا الموسم، فيما تبدو الفرصة سانحة للعين لتحقيق هذا الهدف، بعد فوزه في لقاء الذهاب على ملعب النصر بنتيجة كبيرة، بلغت ثلاثة أهداف نظيفة، وسيخوض المباراة الحاسمة على أرضه وبين جمهوره، وبالمقابل، يتمسك النصر بفرصته في المنافسة على بطاقة التأهل للنهائي، رغم صعوبة المهمة، إذ يتعين عليه الفوز بفارق أربعة أهداف للوصول إلى مبتغاه.



وتأهل العين لنصف نهائي المسابقة هذا الموسم على حساب الشارقة، بالفوز عليه ذهاباً وإياباً 3-1 و 4-1 على التوالي، بينما تأهل النصر على حساب شباب الأهلي، بالفوز عليه عن طريق ركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وهذا هو الموسم الثالث الذي يلتقي فيه العين والنصر في نصف نهائي هذه المسابقة، بعد موسمي 2019-2020 و2022-2023، تعتبر مبارياتهما هي الأكثر تكرار في تاريخ مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إذ سبق وتواجها في 17 مباراة سابقة، بما في ذلك لقاء الذهاب، ويتفوق العين بالفوز في 7 مباريات، مقابل 6 للنصر، فيما حضر التعادل بينهما في 4 مناسبات.



وأكمل العين تحضيراته للمواجهة بحصة تدريبية أخيرة، أجراها على ملعبه، تحت قيادة المدرب الصربي إيفيتش، الذي عمد إلى التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً للمباراة، بإخضاعهم إلى تمارين واختبارات متنوعة، تضمنت تنفيذ تكتيك وأسلوب اللعب، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة، وينتظر أن يدخل الفريق البنفسجي المباراة بنفس التشكيلة التي خاض بها لقاء الذهاب، مع تغيير طفيف، إذ لم تكتمل جاهزية المدافع يحيى بن خالق، بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة.



وأكد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، أن فوز فريقه بثلاثية نظيفة على مضيفه النصر في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لا يعني انتهاء المهمة، وشدد على ضرورة اللعب بجدية وتركيز عاليين، على غرار مباراة الذهاب، موضحاً أن النصر ليس خصماً سهلاً، وسيقاتل بقوة لأجل تحقيق هدفه بالذهاب إلى المرحلة التالية، كحق مشروع، ومن المهم أن نحترم المنافس، ونسعى بكل قوة لتحقيق الفوز.



من جهته، لا يزال النصر يطارد فرصته الأخيرة للبقاء في المنافسة على أحد ألقاب الموسم، بعد خروجه من مسابقة كأس رئيس الدولة، وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري، ويدخل العميد المباراة منقوصاً من أحد أبرز لاعبيه، وهو الصربي لوكا ميليفويفيتش، بسبب طرده في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.



ورغم أفضلية العين في المباراة، إلا أن الصربي سلافيسا يوكانوفيتش مدرب العميد، أكد حرص فريقه على الدفاع على حظوظه إلى آخر دقيقة في المباراة، وقال: «ندخل المباراة بعد نتيجة سيئة في الذهاب، ورغم الأفضلية التي يملكها المنافس، علينا أن نكون حريصين على الظهور بروح تنافسية حقيقية، وأن نتمسك بالرغبة في إيجاد أي فرصة تقربنا من التأهل، قد يكون الأمر واقعياً أو غير واقعي، المهم أن نلعب بعقلية القتال، والرغبة في الفوز، وبذهنية تمنحنا فرصة لإحياء حظوظنا في البطولة».