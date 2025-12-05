يوكانوفيتش: حكم مباراة النصر والعين أظهر غروراً وعدم احترام لم أر مثله في حياتي



حمّل الصربي سلافيسا يوكانوفيتش مدرب النصر مسؤولية خسارة فريقه من العين بثلاثية نظيفة مساء الجمعة إلى حكم المباراة الفرنسي فرانسوا ليتكسير، وقال إنه أظهر غروراً وعدم احترام لفريقه لم يرَ مثله في حياته، كما أقسم أن طرد لاعبه لوكا غير صحيح وأنه لم يتلفظ بأي كلمة جارحة.



وقال يوكانوفيتش: «لعبنا أمام فريق قوي جداً ومنظم ويتمتع بلاعبين مميزين ومدرب ممتاز. لكن الشخص الذي كان يرتدي القميص الأصفر كان مذهلاً... المستوى الذي قدمه جعل من المستحيل علينا السيطرة على الموقف، وكان تأثيره هائلاً».



وأضاف: «هناك كلمة مشهورة في الرياضة وفي هذا البلد أيضاً عندما نتحدث عن قضاة الملاعب: يطالبون دائماً بالاحترام ويقولون «رجاءً احترموني». وأنا فقط أسأل: أي احترام قدّموه لنا اليوم؟ لفريقي؟ لنفسي؟ للناس الذين يدفعون المال؟ لعملنا؟ لجماهيرنا؟ هذا الحكم مشهور في أوروبا، جميل... حكم من دوري الأبطال. لقد لعبت في دوري الأبطال قبل أن يولد، ولعبت في كأس العالم قبل أن يولد، وفي كأس أوروبا أيضاً قبل أن يولد، مستوى الغرور الذي رأيته اليوم، ومستوى عدم الاحترام... لم أشعر به كثيراً في حياتي».



وتابع: «في النهاية، هذا هو ما حدث في المباراة. العين كان الفريق الأفضل واستحق الفوز. سنحاول أن نكون أكثر تنافسية وأن نظهر بوجه أفضل مما ظهرنا به اليوم».



وعن طرد لوكا، قال المدرب الصربي: كان في موقف لا يمكن تصديقه، أقسم أنه لم يتلفظ بأي كلمة جارحة. احتج فقط على خطأ سابق، وبصفته قائداً لا يمكنه قول أي شيء؟ هذا مستحيل. هنا نتحدث عن الاحترام... يقولون لنا: «احترمونا». لكن أي احترام يقدمونه هم لنا؟



وأضاف: «أنا لست حكماً ولا أعرف كل القوانين بدقة، لكن ركلة الجزاء ــ بحسب ما رأيت ــ كانت لمسة على القدم ثم على اليد، وبالتالي يجب ألا تحتسب. ربما أنا لا أركز جيداً في القوانين أو لم أفسرها كما يجب. هذا الحكم حكم في كأس العالم ودوري الأبطال، وقال إن هذا هو القانون من دون العودة للفيديو. إن كنت مخطئاً فأنا أعتذر، لكن عندما تلمس الكرة الجسد ثم اليد، لا تُحتسب ركلة جزاء. وإن كنت قد أخطأت في فهم ذلك، فأنا أعتذر مرة أخرى».



وتابع: «بعد ذلك، تصدى حارسنا للركلة، لكنهم قالوا إنه تقدم عن خط المرمى، وهذا صحيح. بالنسبة لنا، السؤال كان: هل توقف اللاعب المنفذ تماماً أم لا؟ هذه اللحظة هي التي دفعت حارسنا للتقدم. أكرر: سأعتذر للحكم إذا كنت قد فسرت القرار بشكل خاطئ، لكنها كانت قرارات حاسمة للغاية».



وختم: «أنا أثق بلاعبي فريقي، ولا يمكنني أن أضعه على خط واحد مع الحكم. من المستحيل. مستوى الاحتراف الذي أراه من لاعبي فريقي عالٍ... هذا اللاعب لا يرتكب مثل هذه الأخطاء أبداً، وأنا أعرفه جيداً. أثق به أكثر مئة مرة من ثقتي بالرجل الذي كان يرتدي القميص الأصفر اليوم».