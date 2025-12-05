إيفيتش يعاتب لاعبي العين بسبب الاكتفاء بثلاثية في شباك النصر



وجّه الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين، عتاباً إلى لاعبيه، بسبب اكتفائهم بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في شباك النصر، ودعاهم إلى التحلي بالجدية الكاملة طيلة المباراة، من بدايتها حتى نهايتها، وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، وأنه يجب عدم الظن أنها انتهت بمجرد أن الخصم طرد منه لاعب.



وفاز الزعيم بثلاثية نظيفة على حساب العميد في مباراة الذهاب لنصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وخطا خطوة مهمة نحوه المباراة النهائية.



وقال مدرب العين: لم نكن جيدين في الدقائق الخمس إلى العشر الأولى من المباراة. ضغطوا علينا، ودفعونا للتراجع، وسيطروا على الكرة، رغم أنهم لم يصنعوا فرصاً حقيقية. احتجنا نحو عشر دقائق لفهم ما يجب أن نفعله، وكيف نردّ. وبعد ذلك أعتقد أننا صنعنا فرصتين أو ثلاث فرص خطيرة، وكانت فرصاً واضحة للتسجيل في الشوط الأول.



وأضاف: «بعد البطاقة الحمراء للاعب النصر لوكا، أصبح الأمر أسهل لنا بطبيعة الحال، وهذا ساعدنا في الشوط الثاني على تسجيل ثلاثة أهداف، كان يمكن أن نسجّل هدفاً أو اثنين إضافيين، لكن علينا أن نكون جادّين من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة».



وتابع: «المباراة لم تُحسم بعد. ما زال أمامنا 90 أو 95 دقيقة في العين، ويجب أن نكون في أعلى درجات التركيز، لا أحب أن نظن أن اللقاء انتهى، لمجرّد أن المنافس يلعب بعشرة لاعبين، الأمر لم ينتهِ بعد، ويجب أن نبقى جائعين دائماً للهدف الثاني، وأن نسجّل أكبر عدد ممكن من الأهداف».