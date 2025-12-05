الزعيم يقسو على العميد بثلاثية ويقترب من نهائي كأس «أديب»



تغلب العين على النصر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، واستعرض الزعيم قدراته الهجومية بواسطة الثلاثي رحيمي ولابا وفيلا، وتقام مباراة الإياب 13 ديسمبر الجاري في العين.



حاول النصر الضغط على العين من البداية وتفوق نسبياً في الاستحواذ والسيطرة على الكرة، لكنه لم يصنع أي هجمة خطرة، في المقابل لعب الزعيم بتوازن ونجح في الخروج بالكرة باعتماد التمريرات القصيرة، وأوجد أخطر 3 فرص خلال الدقائق العشرين الأولى، من أقدام سفيان رحيمي وكودجو لابا وماتياس بالاسيوس، وتألق حارس المرمى أحمد شمبيه في التصدي لها جميعاً، والحفاظ على نظافة شباكه، ومع مرور الوقت واصل الزعيم تهديد مرمى النصر، وواصل شمبيه تألقه المعتاد في إنقاذ مرماه من أهداف محققة، حتى نهاية الشوط الأول الذي شهد طرد كابتن النصر لوكا ميليفويفيتش في الدقيقة 43.



في الشوط الثاني، تمكن العين من التسجيل مبكراً بواسطة سفيان رحيمي في الدقيقة 49 بعد تبادل للكرة بينه وبين لابا، مستفيداً من ثغرة وسط دفاع النصر، ثم سجل لابا هدفاً ثانياً من ركلة جزاء في الدقيقة 67، وأضاف رفائيل فيلا الهدف الثالث في الدقيقة 75 بعد أن توغل في دفاع العميد وسدد الكرة بقوة في شباك أحمد شمبيه، وحاول النصر العودة في المباراة رغم النقص العددي، لكنه لم ينجح في إيجاد فرص حقيقية في ظل ضعف قدراته الهجومية، خاصة بعد خروج الإيراني مهدي قايدي، كما بدا مفكك الخطوط وغير منظم.