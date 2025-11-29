العين يقسو على الشارقة ويضرب موعداً مع النصر في نصف نهائي كأس أديب



حقق العين فوزاً كبيراً 4-1 على ضيفه الشارقة، مساء اليوم السبت، على ملعب استاد هزاع بن زايد، في إياب ربع نهائي مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليضرب موعداً مع النصر في نصف النهائي بتفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 7-2 بعد أن فاز في لقاء الذهاب 3-1.



ولم يجد العين صعوبة تذكر في هز شباك الشارقة بهذا العدد من الأهداف والذي بدأه مدافع الشارقة بالخطأ في مرماه عندما حاول إبعاد كرة عرضية لكنه حول الكرة برأسه في الشباك في الدقيقة 17، وعزز لابا كودجو تقدم العين بهدف ثانٍ بعد تمريرة رائعة من سفيان رحيمي في الدقيقة 21، قبل أن يقلص ماناج الفارق بتسجيله هدفاً للشارقة في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدفين مقابل هدف.



وتابع العين هيمنته على المباراة في الشوط الثاني، إذ أضاف سفيان رحيمي هدفاً ثالثاً في الدقيقة 51 بتسديدة بالغة القوة من مسافة قريبة، قبل أن يضيف ماتياس بلاسيوس هدفاً رابعاً بمجهود فردي رائع تخطى خلاله أكثر من لاعب قبل أن يسدد من زاوية صعبة في المرمى في الدقيقة 61، وبينما أضاع العين فرصاً أخرى لزيادة غلته من الأهداف، لم تُجدِ محاولات الشارقة لتقليص الفارق، لينتهي اللقاء بفوز العين بأربعة أهداف مقابل هدف.