النصر يطارد الفرصة الأخيرة أمام شباب الأهلي في كأس المحترفين



يطارد فريق النصر فرصته الأخيرة للبقاء في المنافسة على أحد ألقاب الموسم الحالي، عندما يلتقي شباب الأهلي مساء غد السبت على ملعبه، لحساب مباراة الإياب لربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولن تكون مهمة العميد سهلة بعد الخسارة التي تلقاها في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

وخرج النصر من مسابقة كأس رئيس الدولة على يد بني ياس من الدور الأول، وتقلصت حظوظه في المنافسة على لقب الدوري بعد أن تراجع إلى المركز السابع، ولم يبقَ أمامه إلا الدفاع عن حظوظه في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في المقابل لا يزال شباب الأهلي في قلب المنافسة على جميع الألقاب.



وأكد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر أن جميع لاعبيه جاهزون لمواجهة شباب الأهلي، مشيراً إلى هذه المباراة ستكون الثالثة أمام الخصم نفسه، بعدما خسر الفريق المباراتين السابقتين رغم الأداء الجيد الذي قدمه. وقال: «ما ينقصنا هو قدر أكبر من الثقة وروح المنافسة، نؤمن بأننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام شباب الأهلي، وندرك تماماً أهمية البقاء في هذه البطولة، نأمل أن نقدم 100% من إمكاناتنا من أجل التأهل إلى الدور التالي».



وتابع المدرب أن فريقه كان قريباً من نتيجة أفضل في المواجهات السابقة، لكنه افتقد التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق، مضيفاً: «لسنا أقل من شباب الأهلي، ويمكننا مواجهته، في المباراة الأولى تلقينا هدفاً في الدقيقة 95 لأننا لم ندافع جيداً في ركلة ركنية، أتيحت لنا فرص للتسجيل قبل ذلك، كما أتيحت لهم أيضاً، هذه التفاصيل يجب أن نحسنها».

وأضاف: «اكتمال الصفوف يمنح الفريق قدرة أفضل على التخطيط لأسلوب البداية والنهاية وإدارة دقائق المباراة حسب ما يحدث على أرض الملعب»، مؤكداً: «نحن الآن قادرون على تقديم كل إمكاناتنا، عرفنا أسباب خسارتنا، ونعمل على تصحيحها».



وأشار إلى أن الفريق المنافس يعتمد الأسلوب التكتيكي نفسه في معظم مبارياته، ولا يتوقع منه مفاجآت، لكنه شدد على ضرورة أن يكون لاعبوه جاهزين ذهنياً وبدنياً وتقنياً، مضيفاً: المواجهات من هذا النوع تُحسم في تفاصيل صغيرة، خصوصاً في الثواني الأخيرة. ارتكبنا أخطاء مكلفة وتلقينا أهدافاً سهلة، وفي المقابل لم نستغل الفرص التي صنعناها. هذا ما يجب أن يتغير.



مواجهة

من جهته، وصف باولو سوزا، المدير الفني لشباب الأهلي، المباراة أمام مضيفه النصر، بأنها مواجهة معقدة للغاية، تنتظر فريقه في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد نهاية مباراتهما في الذهاب على استاد راشد بفوز شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وقال المدرب البرتغالي: في مواجهتنا الأولى في الذهاب كسبنا النتيجة بفارق قليل، وبالتالي ستكون المواجهة المقبلة معقدة، وتحديد من هو مستعد للبداية من اللاعبين الأساسيين، عنصر آخر يجعل التحدي كبير في المباراة، ونحن على دراية أنها مرحلة حاسمة للمنافس كي يتابع للأمام في البطولة.



وأضاف: يجب أن يكون الشغف لدينا أكثر من المنافس لنتخطى المرحلة المقبلة، كما أتمنى أن تحضر الجماهير بأعداد كبيرة في هذه المباراة لمؤازرة اللاعبين المشاركين في هذا التحدي وتشجيعهم بصورة تدعم الفريق، لكي نستطيع تخطي منافسنا والتأهل إلى مرحلة نصف النهائي في البطولة.



بدوره، أوضح لاعب شباب الأهلي، ايغور غوميز، أنهم يعرفون جيداً أن المباراة ستكون صعبة، مبيناً أن الجزء الأول كان جيداً خلال التسعين دقيقة التي تفوق فيها شباب الأهلي، متمنياً أن يؤدي اللاعبون الشق الثاني من المباراة بشكل يتيح لهم التأهل إلى مرحلة نصف النهائي.

وقال: الفريق أكمل استعداداته بشكل جيد لهذه المباراة، وأتمنى أن نتخطى هذه المرحلة ونصل إلى نصف النهائي، ونعتمد على دعم جماهيرنا التي تمثل اللاعب رقم 12 بالنسبة لنا، ومعاً جميعاً نحقق الهدف وهو التأهل إلى المرحلة المقبلة.