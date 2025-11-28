العين يستضيف الشارقة في إياب ربع نهائي كأس المحترفين



يلتقي العين مع ضيفه الشارقة على ملعب استاد هزاع بن زايد، في السابعة والنصف مساء غدٍ السبت لحساب جولة إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في مباراة ينتظر أن تحفل بالإثارة والندية قياساً على إمكانات الفريقين وقوة الندية بينهما خلال مواجهاتهما في جميع المنافسات، مع أفضلية وتفوق تاريخي للعين في سجل اللقاءات بينهما إذ سبق والتقى الفريقان في 6 مواجهات سابقة بالمسابقة وفاز العين في 3 مقابل فوز وحيد للشارقة، في حين حضر التعادل بينهما في مناسبتين، وأحرز العين 13 هدفاً مقابل 8 للشارقة.



حسابياً، تبدو فرصة العين أكبر في الصعود إلى المرحلة التالية من المسابقة، بعد فوزه 3-1 في لقاء الذهاب بملعب الشارقة، غير أن الفرصة تظل مواتية للشارقة لتصحيح أوضاعه والعودة للمنافسة حتى آخر اللحظات في المباراة خصوصاً أن العين سبق وواجه تجربة الخروج من المنافسة الموسم الماضي لمصلحة الجزيرة رغم فوزه بهدف نظيف في لقاء الذهاب ليخسر بركلات الترجيح في مباراة الإياب، وهو ما يتطلب تركيزاً وجهوداً أكبر طول زمن المباراة.



وأكد فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، أن مواجهة الإياب أمام الشارقة ستكون مختلفة تماماً عن مباراة الذهاب، وقال: قدمنا مباراة جيدة في الذهاب، لكننا نحتاج للظهور بمستوى أفضل في الإياب، دون التفكير في أن نتيجة 3-1 كافية، ولن نلعب من أجل التعادل لأن هدفنا الفوز فقط مع الاحترام لطموحات الفريق المنافس، لذلك ينبغي أن نكون في كامل الجدية منذ الدقيقة الأولى وأن نقدم أفضل ما لدينا إذا أردنا التأهل للدور المقبل.



وأضاف: عملنا طول الأسبوع الماضي من أجل استعادة جاهزيتنا وعمدنا لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق في مباراة الجزيرة خصوصاً أننا اعتمدنا على لاعبين في غير مراكزهم بسبب غياب بعض العناصر، ولكن لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين يرغبون في الفوز وأثق في قدرتهم على تقديم أنفسهم بصورة متميزة في اللقاء.