مدرب النصر سلافيسا يوكانوفيتش: النجاح لا يأتي بالصدفة أو بالهدايا من السماء



أكد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش مدرب النصر، أن المباراة المقبلة التي يواجه فيها فريقه نظيره الظفرة لحساب الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، تمثّل منعطفاً مهماً للفريق، مشدّداً على أن تحقيق الفوز بات الهدف الوحيد المقبول لتصحيح مسار النتائج. ويحتل النصر المركز التاسع في جدول الترتيب بـ8 نقاط، مقابل 12 للظفرة صاحب المركز السادس، ولم يذق العميد طعم الفوز منذ الجولة الثانية، التي فاز فيها على عجمان.

وقال: بعد نتائجنا الأخيرة، أصبح من الضروري أن نقدم أداءً متكاملاً طوال المباراة. لعبنا بعض المباريات بشكل جيد في أجزاء معينة، ولكننا لم نتمكن من المحافظة على المستوى نفسه طوال الـ 90 دقيقة. علينا أن نركز ونكون متماسكين، وأن نستغل كل فرصة أمام المرمى.



وأضاف المدرب: الظفرة يتمتع بالثقة والطاقة، وهذا ما يجب أن نكون مستعدين له. خيارنا الوحيد هو بذل كل ما لدينا للفوز بالمباراة. هذه خطوة مهمة للغاية بالنسبة لنا، وعلينا تغيير مسارنا وتحقيق نتائج أفضل.

وأشار المدرب إلى أن النصر يعيش فترة صعبة من الناحية النفسية، بعد سلسلة من المباريات دون فوز، لكنه رفض الانغماس في الشعور بالخسارة، مؤكداً: هذا جزء من واقع كرة القدم». وأكد أن الحل يكمن في العمل الجاد داخل الملعب، وتجنب الأخطاء، وأن يكون التركيز من البداية حتى النهاية.



وقال يوكانوفيتش إنه لا يعتقد بأن النجاح يأتي بالصدفة أو بالهدايا من السماء، بل ناشد لاعبيه لإيجاد «الحظ» بأنفسهم، من خلال الاجتهاد والمثابرة. وأضاف: «لا أؤمن بالحظ الذي يأتي فجأة — بل بالإصرار والعزيمة التي نصنعها بأنفسنا».

أشار يوكانوفيتش إلى الضغط النفسي الذي يعانيه الفريق بسبب النتائج، قائلاً: «نشعر جميعاً بالضغط، ولا أحد راضٍ عن الأداء أو النتائج، سواء من اللاعبين أو الجماهير أو الإدارة. يجب أن يكون الفريق قادراً على التعامل مع هذه الظروف، ووضع كل ما لديه على أرض الملعب».

وأضاف: «من الطبيعي أن نفقد بعض التركيز، ونرتكب أخطاء. علينا الثقة بأنفسنا، والعمل كفريق واحد. الأداء الجيد يمنحنا فرصاً أكبر للفوز، لكن يجب أن نكون أكثر واقعية ومرونة في التعامل مع مختلف مواقف المباراة».