تعادل الجزيرة والوصل في ذهاب ربع نهائي كأس «أديب»



اكتفى الجزيرة وضيفه الوصل بالتعادل السلبي بدون أهداف، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد محمد بن زايد، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسيلتقي الفريقان في 30 نوفمبر الجاري على ملعب استاد زعبيل في مباراة الإياب، لتحديد هوية المتأهل للمرحلة التالية من المسابقة. وهذا هو التعادل الرابع للفريقين من 15 مواجهة، جمعت بينهما في مسابقة كأس رابطة المحترفين، فيما يتفوق الجزيرة الذي حقق 7 انتصارات مقابل 4 للوصل.



انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وخلاله قدم الفريقان مردوداً فنياً متميزاً من الناحية الفنية والتكتيكية، مع أفضلية نسبية لفريق الوصل، الذي كان أكثر جرأة في المحاولات الهجومية، ووصل منطقة الجزيرة في أكثر من مناسبة، كانت أبرزها تسديدة قوية لسياكا، تصدى لها الحارس المتميز ليكوفيتش، الذي تابع تألقه وأبعد أخطر فرصة للوصل عندما لعب هوجو كرة على الطائر بطريقة خادعة، اعتقد الجميع أنها في طريقها للشباك أقصى الزاوية اليسري، غير أن ليكوفيتش طار لها بمرونة، وأبعدها إلى ركلة زاوية، لم يستفد منها لاعبو الوصل.



وبالمقابل صنعت تحركات الجزيرة على الأطراف خطورة واضحة على مرمى الوصل، وضاعت له أكثر من فرصة، كانت أبرزها رأسية بانزا، التي مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى محمد علي، والذي كاد أن يتسبب في اهتزاز شباكه عندما تباطأ في إبعاد الكرة، ليضغط عليه بانزا، غير أنه نجح في اللحظة الأخيرة في إبعاد الخطر، وشهدت الدقائق التالية هجمات متبادلة بين الطرفين لم تسفر عن شيء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



الشوط الثاني

في الشوط الثاني بدا الجزيرة أفضل حالاً من الناحية الهجومية، وبعد أكثر من محاولة طالب لاعبوه بركلة جزاء بعد عرقلة الحارس محمد علي للاعب الصربي نيكولا، بعد انفراده بالمرمى، وهو ما أكدته تقنية الفيديو، ليتم احتساب الركلة، التي سددها الكونغولي سايمون بانزا، لكن الحارس محمد علي تألق وتصدى لها بطريقة رائعة، لتضيع فرصة التقدم للجزيرة، وبالمقابل ندرت هجمات الوصل، الذي مال للدفاع في ظل الاندفاع الهجومي للجزيرة.

وعاد اللاعب الصربي نيكولا ليهدد مرمى الوصل بتسديدة خادعة، عبرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى محمد علي، وسدد مالك جنعير من خارج منطقة الجزاء إلى جانب القائم الأيمن لحارس الجزيرة، الذي عاد وتصدى بسهولة لتسديدة سيرجيو بيريرا، من الناحية اليسرى، ولم تشهد الدقائق الأخيرة من اللقاء أحداثاً تذكر، لتبقى النتيجة على ما هي عليه بالتعادل السلبي حتى نهاية المباراة.