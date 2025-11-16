شباب الأهلي يحسم «ديربي» النصر في ذهاب ربع نهائي كأس «أديب»



حسم شباب الأهلي «ديربي دبي» على استاد راشد مساء اليوم، بالفوز على ضيفه النصر 2 ـ 1، في مباراتهما ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، وسجل هدفي شباب الأهلي ماتيوس ليما في الدقيقتين 12 و24. وأحرز هدف النصر الوحيد، عبدالله توري في الدقيقة 14، وتبقى حظوظ الفريقين قائمة بالتأهل إلى الدور نصف النهائي عندما يلتقيان يوم 29 نوفمبر الجاري، في مباراة الإياب بضيافة النصر على استاد آل مكتوم.



ومرت الدقائق الأولى هادئة من الفريقين حتى الدقيقة 12، عندما أخطأ سالم سلطان لاعب النصر، في إرجاع الكرة إلى حارس مرماه أحمد شمبيه، ليخطف ماتيوس ليما الكرة ويراوغ شمبيه، ويضع الكرة في المرمى الخالي ويعلن عن هدف أول لشباب الأهلي.



وتعادل النصر سريعاً في الدقيقة 14، عندما ضرب لاعبه جوناتاس سانتوس، دفاعات شباب الأهلي بتمريرة طولية لينفرد زميله عبدالله توري، الذي وضع الكرة لحظة خروج حسن حمزة حارس شباب الأهلي من مرماه، مسجلاً هدف التعادل لـ«العميد» وتعود المباراة إلى نقطة البداية.



وعاد شباب الأهلي للتقدم مجدداً بهدف ثانٍ في الدقيقة 24، بعد كرة عرضية أرضية من غويلهرم بالا، وأخطأ دفاع وحارس النصر في التعامل معها، لتصل سهلة إلى ماتيوس ليما، ليضعها في المرمى، واحتفظ «الفرسان» بتفوقهم لينهوا الشوط الأول لمصلحتهم بهدفين مقابل هدف.



وتبادل الفريقان إضاعة الفرص السهلة لتسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، مع تألق حارسي المرمى حسن حمزة وأحمد شمبيه، لتبقى نتيجة المباراة على حالها، وتبقى حظوظ الفريقين قائمة في لقاء الإياب مع أفضلية لشباب الأهلي في الوصول إلى الدور نصف النهائي.