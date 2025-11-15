شباب الأهلي يستقبل النصر في «ديربي» جديد بكأس المحترفين



تتجدد المواجهة بين شباب الأهلي والنصر في الساعة الرابعة و40 دقيقة من مساء غد الأحد، على استاد راشد، ضمن مواجهات الذهاب للدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وفي «ديربي» جديد يحمل ملامح الندية الكاملة بين فريقين اعتادا تقديم مواجهات قوية ومليئة بالأهداف في تاريخ البطولة.

وسبق أن تقابل الفريقان 13 مرة في المسابقة، ويتساويان خلالها في عدد الانتصارات بخمسة انتصارات لكل منهما، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وهو ما يعكس التكافؤ الكبير بينهما عبر المواسم الماضية، كما شهدت مواجهاتهما غزارة تهديفية لافتة، إذ سُجل خلالها 40 هدفاً بمعدل 3 أهداف في كل مباراة، من بينها المواجهة الشهيرة التي انتهت بالتعادل 5-5، والتي تُعد من أكثر المباريات إثارة في تاريخ البطولة.



وسجل شباب الأهلي في شباك النصر 21 هدفاً، مقابل 19 هدفاً للنصر في مرمى شباب الأهلي، ما يؤكد تقارب المستوى الفني والهجومي بين الطرفين، في حين، يمتلك شباب الأهلي سجلاً مميزاً في الدور ربع النهائي، حيث خاض 14 مباراة، وفاز في 9 منها وتعادل في 3 وخسر 2 فقط، بينما خاض النصر العدد ذاته من المباريات، فاز في 5 منها وتعادل في 5 وتعرض للخسارة 4 مرات.

وأكد البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، أهمية المباراة وصعوبتها، وأن فريقه خطط منذ بداية الموسم للمنافسة على صدارة الدوري والذهاب بعيداً في جميع البطولات المحلية، موضحاً أن النصر فريق معقد ويمتلك جودة عالية، ما يتطلب تركيزاً كبيراً ورغبة قوية في الفوز بالمباراة الأولى لتكون خطوة إيجابية قبل لقاء العودة.



وأشار إلى أن شباب الأهلي يعيش حالة من التركيز الكامل، مع إدراك تام لسيناريوهات المباراة ووجود التزام كبير من اللاعبين بتنفيذ التعليمات، والغيابات الحالية، سواء بسبب الإصابات أو لأسباب أخرى، يتم التعامل معها كفرصة أمام لاعبي الصف الثاني لإظهار قيمتهم وتقديم أداء قوي، ووجّه سوزا رسالة إلى جماهير الفرسان، مؤكداً أن حضورهم في المدرجات يمنح الفريق الطاقة الإيجابية والدافع لتقديم مستويات عالية، وأن الجميع يسعى لإسعادهم دائماً.



وأكّد لاعب شباب الأهلي، مرصاد سيفي، أن المباراة تُعد من المحطات المهمة في مشوار الفريق بالبطولة، وقال إن الوصول إلى نصف النهائي يبدأ من تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، قبل خوض لقاء الإياب على أرض المنافس، مشيراً إلى أن الفريق يدرك تماماً قيمة هذه المواجهة وضرورة التعامل معها بتركيز عالٍ.



وأضاف إن شباب الأهلي يدخل كل بطولة بشعار واضح وهو البحث عن الانتصارات والمنافسة على منصات التتويج، وهذه الروح هي التي تميز الفريق وتمنح اللاعبين الدافع لتقديم أقصى ما لديهم داخل الملعب، والتحضيرات للمباراة جاءت مكثفة وعلى أعلى مستوى، سواء من الناحية البدنية أو الفنية أو الذهنية، مؤكداً أن الجهازين الفني والإداري عملا على توفير كل مقومات النجاح، وختم سيفي تصريحاته بالتأكيد على دور جمهور «الفرسان»، وأن حضورهم ودعمهم يشكل دافعاً كبيراً للفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب والاقتراب خطوة جديدة من المربع الذهبي.