العبدولي: أتمنى حضور المدرب المواطن في نهائي كأس رئيس الدولة

أكد حسن العبدولي، مدرب بني ياس، أن فريقه يطمح إلى الوصول إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، معرباً عن أمله تحقيق هذه الأمنية بأن يشهد نهائي البطولة الأغلى حضور المدرب المواطن .

ووصف العبدولي، مواجهة النصر بعد قرعة دور الـ16، بأنها ستكون متكافئة، وأن الفريق الأفضل والأكثر جاهزية هو من سيعبر إلى المرحلة التالية، مؤكداً أن هدف بني ياس بلوغ أبعد مرحلة ممكنة في البطولة.

تجربة

وعن تجربته السابقة مع الوحدة التي تكللت باعتلاء منصة التتويج في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أعرب العبدولي عن اعتزازه بالتواجد مع العنابي في الموسم الماضي، ويتطلع إلى وضع بصمته واستثمار خبرته في تجربته الحالية مع بني ياس، موضحاً أن الفريق يستعد للمشاركة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويعمل على تجهيز نفسه لكل بطولة.

وأضاف أنه يعول على همة اللاعبين وعزيمتهم، بعد توفيق الله، لتقديم مستوى أفضل، معرباً عن أمله أن يكون مدرباً مواطناً حاضراً في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأن ينال شرف مصافحة راعي البطولة.