كلينتون: الشارقة قدم كل ما لديه أمام الجزيرة

أكد كلينتون نيسيالا، لاعب الشارقة، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الجزيرة في قمة الجولة الثالثة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، وشدد على أن لاعبي الشارقة بذلوا أقصى ما لديهم طوال المباراة، معرباً عن رضاه عن المجهود الذي قدمه الفريق، رغم انتهاء المواجهة بالتعادل السلبي، وإهدار فرصة التقدم من ركلة جزاء أهدرها زميله إيغور كوناردو.

وقال كلينتون: «لا أرى أن التعادل نتيجة سيئة، خصوصاً أمام منافس قوي مثل الجزيرة، وأعتقد أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم منذ الدقيقة الأولى حتى صافرة النهاية، وبذلنا جهداً كبيراً على المستويين البدني والفني، كما حصل الفريقان على فرص للتسجيل، لكننا لم نتمكن من استغلال محاولاتنا بالشكل المطلوب».

وأضاف: «من المهم للغاية أن نحافظ على نظافة شباكنا، وهذا أمر إيجابي يحسب للفريق، خصوصاً للخط الدفاعي، لكن كرة القدم لا تعتمد على الدفاع فقط، فإذا أردت الفوز، فلا بد من تسجيل الأهداف، ولقد صنعنا عدداً من الفرص، بما فيها ركلة الجزاء، لكننا لم ننجح في ترجمة أي منها إلى هدف».

وعن إهدار ركلة الجزاء، أوضح لاعب الشارقة: «نشعر ببعض الحظ السيئ بسبب عدم استغلال ركلة الجزاء، لكن هذه هي كرة القدم، وتنفيذ ركلات الجزاء ليس أمراً سهلاً، ورغم ذلك لا يمكننا اختزال المباراة في هذه الفرصة وحدها، لأننا حصلنا على فرص أخرى كان بإمكاننا التسجيل منها، وعلينا أن نتقبل ما حدث، ونواصل العمل من أجل التحسن».

وشدد كلينتون على أهمية الحفاظ على الروح الإيجابية داخل الفريق، قائلاً: «الأهم الآن أن نبقى إيجابيين، ونستفيد من النقطة التي حصلنا عليها، إلى جانب الخروج بشباك نظيفة، وعلينا أن نواصل العمل بجدية، وأن نراجع ما حدث داخل الملعب، حتى نتمكن من تطوير أدائنا وزيادة فاعليتنا الهجومية».

وتابع: «نحن نعمل يومياً من أجل الوصول إلى أفضل مستوى ممكن، والجهاز الفني موجود لمساعدتنا على إيجاد الحلول المناسبة، ووضع الاستراتيجيات التي تمكننا من التسجيل والفوز في المباريات. نحتاج إلى مواصلة التركيز والتدريب، وتحويل الفرص التي نصنعها إلى أهداف».

واختتم كلينتون حديثه بالتأكيد على أهمية الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، قائلاً: «مباراتا الكأس والدوري مهمتان للغاية بالنسبة لنا، وندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وسنحاول تقديم كل ما لدينا في المواجهات المقبلة، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد، من أجل تحقيق أفضل النتائج وإعادة الشارقة إلى المسار الذي نطمح إليه».