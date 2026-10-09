تعادل سلبي في قمة الشارقة والجزيرة بكأس «أديب»

تعادل الشارقة وضيفه الجزيرة سلبياً، في ختام الجولة الثالثة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة، ويصل «فخر أبوظبي» إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الرابع، والشارقة إلى 4 نقاط، وبقي في المركز السابع.

وفرض الشارقة حضوراً هجومياً واضحاً خلال الشوط الأول، وهدد مرمى الجزيرة في أكثر من مناسبة، إلا أن علي خصيف، حارس مرمى وقائد «فخر أبوظبي»، تألق في التصدي للمحاولات الخطرة، ووقف سداً منيعاً أمام فرص محققة لكل من يحيى الغساني وإيغور كورنادو، ليحافظ على نظافة شباكه.

وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت بدل الضائع، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الشارقة، انبرى لتنفيذها إيغور كورنادو، لكن خصيف تألق مجدداً وتصدى لها ببراعة وخبرة، ليحرم أصحاب الأرض من التقدم، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم المحاولات الهجومية المتبادلة.

وارتفعت وتيرة الأداء في الشوط الثاني، مع تبادل الفريقين المحاولات الهجومية بحثاً عن هدف يكسر التعادل، في وقت واصل فيه حارسا المرمى علي خصيف مع الجزيرة، وعادل الحوسني مع الشارقة، التألق في التصدي للفرص الخطرة، ليحافظا على نظافة الشباك.

وشهدت الدقيقة 71 إلغاء هدف للجزيرة بداعي التسلل، لتتواصل الإثارة في الدقائق المتبقية، ويرد قائم مرمى الشارقة تسديدة قوية للجزيرة من علي المعمري في الوقت بدل الضائع، ليطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل السلبي، ويكتفي كل فريق بنقطة واحدة.