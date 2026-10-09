بلال يوسف: العلامة الكاملة تمنح عجمان دفعة معنوية

أكد بلال يوسف، لاعب عجمان، أن الفوز على بني ياس بهدف دون مقابل، ضمن الجولة الثالثة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، يمثل دفعة معنوية مهمة للفريق، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، ليشارك الوصل صدارة المسابقة، مشدداً على أهمية مواصلة العمل بالمستوى نفسه خلال الاستحقاقات المقبلة.

وقال بلال، إن عجمان نجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني، بعدما شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين في النصف الأول، موضحاً أن الفريق استثمر الفرص التي أتيحت له، وتمكن من حسم المواجهة في الدقائق الأخيرة.

وأضاف: «في الشوط الثاني تحكّمنا في مجريات المباراة بصورة أكبر، ونجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا، إلى جانب السيطرة على بعض فترات اللعب، الفريق يسير بوتيرة جيدة، ونتطلع إلى مواصلة العمل على المنوال نفسه خلال المباريات المقبلة».

وأوضح لاعب عجمان أن الوصول إلى النقطة التاسعة وتحقيق الفوز في المباريات الثلاث الأولى من البطولة يمنح الفريق حافزاً إضافياً لمواصلة نتائجه الإيجابية، وقال: «بالتأكيد، الفوز يمنحنا دفعة معنوية كبيرة، خصوصاً أننا حققنا العلامة الكاملة بحصد 9 نقاط، ونجحنا في الفوز على بني ياس، الذي كان قد حقق نتائج جيدة في مبارياته السابقة بالبطولة، ونتمنى أن نواصل على هذا النهج، وأن نذهب بعيداً في المنافسة».

وتطرق بلال يوسف إلى المشاركة المقبلة لعجمان في البطولة الخليجية، التي تشهد مواجهة تاريخية للفريق أمام أربيل، مؤكداً أن اللاعبين يدركون أهمية هذا الاستحقاق، ويتطلعون إلى تمثيل النادي بصورة مشرفة.

وقال: «المشاركة في بطولة خارجية تمثل تحدياً مهماً بالنسبة لنا، وندرك جيداً أهمية المباريات التي تنتظرنا. لدينا استحقاقات متعددة، والجميع يعمل من أجل الاستعداد لها بالشكل المناسب، ونأمل أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نقدم مستويات تليق بعجمان وتشرّف النادي في هذه المشاركة».