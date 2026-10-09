فهد الظنحاني: بني ياس قدم مباراة جيدة رغم الخسارة أمام عجمان

أكد فهد الظنحاني، حارس مرمى بني ياس، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام عجمان، رغم الخسارة بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، مشيراً إلى أن نتيجة اللقاء لا تعكس بالضرورة مستوى الأداء الذي ظهر به الفريق.

وقال الظنحاني إن الفريقين قدّما مباراة جيدة، وكان التعادل حاضراً في كثير من فتراتها، إلا أن عجمان نجح في استغلال إحدى الفرص خلال الدقائق الأخيرة، ليحسم المواجهة لمصلحته.

وأضاف أن بني ياس ظهر بصورة إيجابية في المباراة، وواصل تقديم مستويات جيدة، مشدداً على أهمية البناء على الأداء الذي يقدمه الفريق، سواء في الكأس أو الدوري، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية.

وأشار حارس بني ياس إلى أن الفريق يمتلك القدرة على تقديم كرة قدم جيدة، رغم وجود بعض التحديات التي تحتاج إلى المعالجة، معرباً عن ثقته في قدرة زملائه على مواصلة العمل وتحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة من منافسات الدوري.