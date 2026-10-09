«بيليه» يخطف الفوز لعجمان أمام بني ياس في كأس «أديب»

اقتنص عجمان انتصاراً مهماً في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، بعدما تفوق على ضيفه بني ياس بهدف دون مقابل سجله محمد جمعة «بيليه» في الدقيقة 83 من زمن المباراة التي جمعتهما على استاد راشد بن سعيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، ليرفع عجمان رصيده إلى 9 نقاط، ويتساوى في النقاط مع الوصل متصدر الترتيب بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد بني ياس عند 6 نقاط.

وتبادل الفريقان الأفضلية الهجومية على مدار الشوطين، إذ ظهر بني ياس بصورة أفضل خلال النصف الأول، وكان الأكثر وصولاً إلى مرمى منافسه، إلا أن تألق حارس عجمان عبدالله التميمي، ومن أمامه خط الدفاع، حال دون اهتزاز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، بدا عجمان أكثر نشاطاً وفاعلية على المستوى الهجومي، ونجح في فرض ضغطه على بني ياس، ودفعه إلى التراجع والتمركز في نصف ملعبه، بحثاً عن الوصول إلى مرمى الحارس فهد الظنحاني.

وتألق حارس بني ياس بدوره في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة، ليحافظ على آمال فريقه في المباراة، وسط محاولات متواصلة من عجمان لاستثمار أفضليته الهجومية وحسم المواجهة لمصلحته.

وخطف عجمان هدف الفوز في الدقائق القاتلة، عندما تهيأت الكرة أمام البديل محمد جمعة «بيليه»، ليضعها بذكاء في مرمى بني ياس في الدقيقة 83، ويحافظ بعدها أصحاب الأرض على تفوقهم حتى صافرة نهاية المباراة التي شهدت العديد من التبديلات الاضطرارية بسبب إصابات اللاعبين.