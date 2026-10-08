الشارقة يستضيف الجزيرة في مسك ختام الجولة الثالثة لكأس «أديب»



تختتم غداً الجمعة مباريات الجولة الثالثة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب» لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات، تجمع بين طموح مواصلة الانتصارات، ورغبة التعويض وتصحيح المسار، فيما سيكون مسك الختام بقمة مرتقبة، تجمع الشارقة وضيفه الجزيرة، في واحدة من أبرز مواجهات الجولة.



وتنطلق مواجهتا عجمان وبني ياس، والوحدة والظفرة، في الساعة 17:10 مساءً، حيث يستقبل عجمان نظيره بني ياس على استاد راشد بن سعيد، في مواجهة متكافئة، بين فريقين يمتلك كل منهما 6 نقاط، ويسعى إلى تعزيز موقعه، ومواصلة مشواره المثالي في البطولة.



وفي التوقيت نفسه، يستضيف الوحدة فريق الظفرة على استاد آل نهيان، في مباراة يبحث خلالها أصحاب الأرض عن حصد أولى نقاطهم في البطولة، بعدما يدخلون المواجهة بطموح تصحيح المسار واستعادة التوازن.



وتختتم مباريات الجولة في الساعة 19:45، عندما يلتقي الشارقة مع الجزيرة، في قمة كروية تحمل الكثير من الندية والإثارة، ويملك الشارقة 3 نقاط، مقابل 6 نقاط للجزيرة، ما يرفع من أهمية المواجهة بالنسبة إلى الفريقين.



وتكشف أرقام المواجهات السابقة بين الشارقة والجزيرة في المسابقة عن ندية لافتة، إذ يتساوى الفريقان في عدد مرات الفوز، برصيد 3 انتصارات لكل منهما، مقابل تعادلين، كما سجل كل فريق 13 هدفاً، في مؤشر يعكس التقارب الكبير بينهما.



وأكد غوران، مدرب عجمان، أن فريقه يدخل المواجهة أمام بني ياس بدوافع كبيرة، لمواصلة انتصاراته في البطولة، مشيراً إلى صعوبة اللقاء، في ظل امتلاك المنافس الرصيد نفسه، وقال: «ندخل المباراة الثالثة لنا في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بدوافع كبيرة لمواصلة الانتصارات، وبالطبع ستكون مباراة صعبة جداً، لأن بني ياس حقق أيضاً النتائج نفسها، ونحن نحترم فريق بني ياس كثيراً، وأؤمن بحظوظ فريقي في تحقيق نتيجة إيجابية، إذا امتلك الفريق الطاقة والحماس والروح القتالية».



من جانبه، شدد حسن العبدولي مدرب بني ياس، على أهمية مواجهة عجمان، مؤكداً تصميم فريقه على مواصلة مشواره في البطولة بروح التركيز والانضباط نفسها التي ظهر بها خلال المباريات الأخيرة، وقال: «لدينا مباراة جديدة، وتحدٍ جديد أمامنا، ونحتاج إلى خوض المباراة بتركيز كامل، والاستمرار بنفس الروح التي أظهرها الفريق خلال الفترة الأخيرة».



وأضاف: «الانضباط في الملعب والرغبة في الفوز أمران بالغا الأهمية بالنسبة لنا، ونريد الحفاظ على هذه الصفات، وتقديم أداء يعكس العمل الذي بذله الفريق، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وتركيزنا الكامل الآن منصبّ على عجمان، وهدفنا هو تقديم أداء إيجابي، وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة».



واختتم العبدولي: «يجب أن نواصل العمل بنفس الالتزام والحماس، مع الحفاظ على روح الفريق والانضباط والرغبة في الفوز، من أجل مواصلة حملتنا في المنافسة بشكل إيجابي».



وبدوره، أكد سهيل النوبي، لاعب بني ياس، أهمية مواجهة عجمان، مشيراً إلى رغبة اللاعبين في الحفاظ على المسيرة الإيجابية للفريق في البطولة، وقال: «لدينا مباراة مهمة أمام عجمان، ونعلم أنها لن تكون سهلة، لذلك نحتاج إلى الحفاظ على أعلى مستوى من التركيز من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية».



وأضاف: «كان أداء الفريق جيداً، وهناك روح إيجابية ورغبة قوية لدى جميع اللاعبين، لتقديم أفضل أداء ممكن، ومواصلة نتائجنا الإيجابية في البطولة، وعلينا اتباع تعليمات الجهاز التدريبي، واللعب بروح جماعية وانضباط، لأن التفاصيل الصغيرة يمكن أن تُحدث الفرق في مباريات كهذه».



وختم قائلاً: «هدفنا واضح، وهو تقديم أداء قوي، والعودة بنتيجة إيجابية، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز، وإسعاد جماهير بني ياس».



وفي المقابل، أكد وليد أزارو، مهاجم عجمان، صعوبة المواجهة، في ظل المستويات القوية التي تقدمها الفرق هذا الموسم، مشدداً على ثقة فريقه بقدراته وطموحه لتحقيق الفوز.



وقال: «المباراة لن تكون سهلة، خاصة في ظل جاهزية جميع الفرق، وتقديمها مستويات قوية هذا الموسم، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبينا، وفي المجموعة ككل، والفريق يسير في مسار تصاعدي من مباراة إلى أخرى، ونسعى لدخول المباراة بأعلى درجات التركيز، وتحقيق هدفنا بحصد النقاط الثلاث في الكأس».