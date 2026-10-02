تعادل شباب الأهلي والنصر في «ديربي دبي» 1-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد، ضمن الجولة الثانية من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب».

وافتتح «العميد» التسجيل بواسطة أجدين هروستيتش في الدقيقة 11، وتعادل لشباب الأهلي ماتيوس ليما في الدقيقة 90+5، ليحصل كل فريق على نقطة، ويرفع النصر رصيده إلى 4 نقاط، وتراجع إلى المركز الخامس، ووصل رصيد شباب الأهلي إلى نقطتين، وبقي في المركز التاسع في جدول الترتيب.

ورغم الأفضلية التي فرضها شباب الأهلي من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي، نجح النصر في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف دون مقابل، بعدما استغل هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 11، انتهت بعرضية مثالية وجدت هروستيتش في انتظارها، ليضعها بسهولة داخل الشباك.

وكاد النصر أن يعزز تقدمه في أكثر من مناسبة، بعدما سجل مهدي قائدي ورامون ميريز هدفين في الدقيقتين 24 و43، إلا أن الحكم ألغاهما بداعي التسلل، ليحافظ «العميد» على تقدمه حتى صافرة نهاية الشوط الأول، متفوقاً بهدف نظيف.

وواصل شباب الأهلي ضغطه وسيطرته على مجريات اللعب مع انطلاق الشوط الثاني، بحثاً عن إدراك التعادل، إلا أن دفاع النصر وحارسه تمسكا بتقدمهما.

وفي الدقيقة 68 تدخلت تقنية الفيديو، لإلغاء ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لمصلحة النصر، بعدما أكدت المراجعة عدم صحة القرار، وأجرى شباب الأهلي تبديله الأبرز في الدقيقة 70، بالدفع بآخر صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية، البرازيلي بيزيرا، القادم من الزمالك المصري، لتعزيز القوة الهجومية ومحاولة العودة إلى المباراة.

وكاد شباب الأهلي أن يدرك التعادل في الدقيقة 83، عندما تصدت عارضة مرمى النصر لأخطر فرص «الفرسان»، إثر ركلة حرة مباشرة نفذها كارتابيا، لتمنع هدفاً محققاً، قبل أن يدرك شباب الأهلي التعادل في الدقيقة 90+5، بكرة رأسية قوية من ماتيوس ليما، ليحصل كل فريق على نقطة.