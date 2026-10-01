الشارقة يهزم الظفرة 2-1 ويحصد أول 3 نقاط في كأس «أديب»

وضع الشارقة أول 3 نقاط في رصيده ببطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، بعدما تغلب على ضيفه الظفرة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من الدور التمهيدي، وسجل هدفي الشارقة لوران دي سوسا وإيغور كوناردو في الدقيقتين 20 و58، وأحرز هدف الظفرة درامان كوماري في الدقيقة 81.

واستعاد الشارقة توازنه في البطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مضيفه عجمان بنتيجة 2-3، فيما تلقى الظفرة خسارته الثانية على التوالي، بعدما سقط في الجولة الأولى أمام ضيفه بني ياس 1-3، ليبقى من دون نقاط.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى مع أفضلية نسبية للشارقة الذي نجح في ترجمة إحدى محاولاته إلى هدف التقدم في الدقيقة 20، بعدما أطلق لوران دي سوسا تسديدة ذكية ومفاجئة، استقرت في الزاوية الأرضية البعيدة عن متناول حارس الظفرة أمجد السيد، معلنة تقدم أصحاب الأرض.

وحاول الظفرة العودة إلى أجواء اللقاء، إلا أن الشارقة حافظ على أفضليته، وواصل ضغطه الهجومي مع انطلاق الشوط الثاني، وفي الدقيقة 58، نجح إيغور كوناردو في مضاعفة النتيجة بطريقة فردية رائعة، بعدما انطلق بمهارة عالية، وراوغ وسدد كرة قوية سكنت الشباك، معلناً عن الهدف الثاني للشارقة.

ونجح الظفرة في تقليص الفارق بتسجيل هدف في الدقيقة 81، من متابعة جيدة من درامان كوماري، لكرة داخل منطقة الجزاء.

وحافظ الشارقة على تفوقه في الدقائق المتبقية، ليخرج بانتصار مستحق رفع رصيده إلى 3 نقاط، فيما ظل الظفرة دون رصيد بعد جولتين من الدور التمهيدي.