يحيى الغساني: الفوز مع الشارقة بداية جيدة لمشواري الجديد

أكد يحيى الغساني، لاعب الشارقة، أن تحقيق الفوز على الظفرة 2-1، في الجولة الثانية من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بداية مشواره مع النادي يمثل انطلاقة إيجابية، مشيراً إلى أن الفريق مطالب بالبناء على هذه البداية ومواصلة العمل والتركيز في المباريات المقبلة.

وقال الغساني: الحمد لله، بداية جميلة مع نادي الشارقة، ولا توجد بداية أفضل من أن تبدأ بالفوز، ولكن هذه مجرد البداية، وعلينا أن نطوي صفحة هذه المباراة ونركز على المواجهات المقبلة.

وأضاف: النقاط مهمة جداً، لأنك عندما تحصل على النقاط في كل مباراة وتحقق الفوز، فإن ذلك يمنحك راحة أكبر فيما بعد، والحمد لله نجحنا في حصد النقاط، والأهم أننا حققنا المطلوب.

وعن أجواء الفريق بعد انضمامه إلى الشارقة، أوضح الغساني: المدرب تحدث معي منذ اليوم الأول، وقدم لي التعليمات المطلوبة، وعلى الرغم من أنني لم أكمل أسبوعاً مع النادي، فإن الأجواء أخوية بين جميع اللاعبين، ولم أشعر بأي اختلاف عن فريقي السابق.

وتابع: هناك عدد من زملائي اللاعبين الذين كنت أعرفهم من قبل، ولم يقصروا معي، وساعدوني على الاندماج سريعاً مع المجموعة، وأتمنى أن نواصل العمل ونحقق البطولات مع الشارقة.

وعن تراجع الشارقة بعد تقدمه بهدفين، ونجاح الظفرة في تقليص الفارق، قال الغساني: ربما عندما تقدمنا في النتيجة تراجعنا قليلاً، وهذا أمر طبيعي أحياناً عندما تكون متقدماً في المباراة، لكن يجب أن نحافظ على تركيزنا الذهني طوال الوقت.

وختم: كل لاعب يجب أن يكون مركزاً حتى آخر دقيقة، وهذا ما حاولنا القيام به، سواء دفاعياً أو هجومياً، والأهم في النهاية أننا نجحنا في تحقيق الفوز والحصول على النقاط.