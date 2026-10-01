يونايتد يقلب الطاولة على حتا ويحصد فوزه الأول في كأس «أديب»





قلب يونايتد تأخره أمام حتا إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس) على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل دريسا كوليبالي ودومينيك سيمون للإعصار في الدقيقتين 39 و86، وجاءت أهداف يونايتد عن طريق المهدي موهوب في الدقيقة 67 والبديل هاريس سيفيروفيتش في الدقيقتين 82 و84، ليهدي فريقه أول فوز في المسابقة.

جاء الشوط الأول متكافئاً وقليل الفرص من الجانبين، مع أسبقية بسيطة فرضها حتا بواسطة الثنائي فراس بن العربي وسيف الدين الجزيري.

في الشوط الثاني، نزل يونايتد بثقله إلى الهجوم، محاولاً معادلة النتيجة، وأوجد بعض الفرص الخطرة، لكنه لم ينجح في تحويلها إلى أهداف، مع مرور الوقت لم يستطع الإعصار الصمود أكثر أمام الهجمات المتتالية ليونايتد الذي هز شباكه بثلاثية خلال 17 دقيقة فقط.