العين وعجمان.. تصحيح مسار أم مواصلة الانتصار في كأس «أديب»



يستضيف فريق العين في الخامسة والربع من مساء غد الجمعة نظيره فريق نادي عجمان لحساب الجولة الثانية من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يتطلع كلا الفريقين لتحقيق الفوز لخدمة أهدافه، فالعين صاحب الأرض والجمهور يأمل في تصحيح المسار والاستفادة من درس الخسارة التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام الوصل بنتيجة 2-3، والعمل من أجل التعويض، بينما يتطلع عجمان لمتابعة انتصاراته في المسابقة بعد فوزه بالجولة الماضية على ضيفه الشارقة بنتيجة 3-2.



وأكمل الفريق «البنفسجي» تحضيراته الميدانية بإشراف مديره الفني الصربي فلاديمير إيفيتش، الذي عمد إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق بالمباراة السابقة من خلال إخضاع اللاعبين لتمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ التكتيك وأسلوب اللعب قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة التي ينتظر أن يخوض بها اللقاء في ظل غياب عدد من اللاعبين الدوليين.



وأكد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، أن فريقه استثمر فترة التوقف في العمل والتحضير للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن مواجهة عجمان تمثل فرصة جيدة لتقييم جاهزية الفريق ومنح بعض اللاعبين فرصة المشاركة وإظهار إمكاناتهم، وأوضح أن الفرصة ستكون متاحة للاعبين الذين لم يشاركوا كثيراً، وهم يعملون بجد وينتظرون فرصتهم، وعليهم استثمارها وإظهار أفضل ما لديهم.



وعن منافسه فريق عجمان، أكد إيفيتش أنه فريق منظم يمتلك هوية واضحة، ويقوده مدرب صاحب خبرة كبيرة، وندرك أن المباراة لن تكون سهلة، وعلينا أن نكون في أعلى درجات الجاهزية والتركيز، لأن هدفنا هو الفوز.