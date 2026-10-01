شباب الأهلي يستقبل النصر والوصل يستضيف كلباء في كأس «أديب»



تختتم، الجمعة، منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بإقامة 4 مباريات قوية ومرتقبة، تتصدرها قمة شباب الأهلي والنصر في «ديربي دبي»، فيما تشهد الجولة أيضاً مواجهتين لا تقلان أهمية، تجمعان العين بعجمان، والوصل باتحاد كلباء، إلى جانب لقاء خورفكان والجزيرة.

وتنطلق المنافسات بمواجهتين في الساعة 17:15، حيث يستقبل العين نظيره عجمان على استاد هزاع بن زايد، في مباراة يبحث خلالها «الزعيم» عن فوزه الأول في البطولة، بينما يتطلع عجمان إلى تحقيق العلامة الكاملة، وتعزيز موقفه في المنافسة.

وفي التوقيت نفسه يلتقي الوصل واتحاد كلباء على استاد زعبيل، في مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح كل منهما في تحقيق الفوز خلال الجولة الأولى، ويتطلعان إلى مواصلة الانتصارات، وحصد الفوز الثاني على التوالي.

وتختتم مواجهات الجولة في الساعة 19:45، عندما يستقبل شباب الأهلي نظيره النصر على استاد راشد، في قمة مرتقبة، تجمع فريقين يملكان طموحات كبيرة في البطولة، فيما يلتقي خورفكان والجزيرة على استاد صقر بن محمد القاسمي.



مواجهة مهمة

كان شباب الأهلي قد تعادل 2-2 مع حتا في الجولة الأولى، بينما حقق النصر فوزاً كبيراً على يونايتد 3-1، في الوقت الذي خسر فيه خورفكان أمام كلباء 1-2، مقابل فوز الجزيرة على الوحدة 1-0، والوصل على العين 3-2.

ووصف أندريه جاردين، المدير الفني لشباب الأهلي، مواجهة النصر بالمهمة، مؤكداً رغبة فريقه في تحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث، وأشار إلى صعوبة التحدي، لكنه أكد ثقته بجميع اللاعبين الموجودين مع الفريق، وقدرتهم على تقديم أفضل مستوى خلال المباراة، والخروج بالنتيجة المطلوبة.

ومن جانبه أكد تياغو سكاربينو، لاعب شباب الأهلي، جاهزية الفريق لخوض مواجهة النصر، مشيراً إلى أن اللاعبين يعملون بقوة خلال التدريبات استعداداً للمباراة، وقال: «نحن مستعدون وواثقون بقدراتنا، ونعمل بكل قوة من أجل تقديم أداء جيد، والهدف هو الحصول على النقاط الثلاث».



اختبار حقيقي

في المقابل وصف ميلوش ميلوييفيتش، مدرب النصر، المباراة بالصعبة أمام منافس قوي، مؤكداً أنها تمثل فرصة مناسبة لقياس مستوى فريقه، واختبار قدرات لاعبيه، وقال: «جميع اللاعبين جاهزون للمباراة، وعودة رامون تمنحنا خيارات أكبر من الناحية الهجومية، لتحقيق نتيجة إيجابية في «الديربي» خارج ملعبنا».

وأكد محمد عبد الباسط، لاعب النصر، أن الفريق ينتظر مواجهة قوية أمام شباب الأهلي، مشيراً إلى المكانة التي يتمتع بها منافسه والبطولات التي حققها خلال السنوات الأخيرة، وقال: «مواجهة قوية في ديربي دبي أمام فريق حقق الكثير من البطولات خلال السنوات الأخيرة، وهدفنا البناء على النتائج الجيدة، التي حققناها في المباراتين الماضيتين، ومواصلة السير في طريق النتائج الإيجابية».

وفي استاد زعبيل يتطلع الوصل إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور، ومواصلة انتصاراته في البطولة، عندما يستقبل كلباء، في مواجهة تجمع فريقين دخلا الجولة الثانية بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الافتتاحية.

طموح كبير

وأكد روي فيتوريا، مدرب الوصل، أن فريقه يدرك قوة اتحاد كلباء، مشيراً إلى أن المنافس يعيش فترة جيدة، إلا أن «الإمبراطور» يدخل المباراة بطموح كبير لمواصلة مسيرته وتحقيق الفوز، وقال: «نعلم أن كلباء فريق جيد، ويعيش فترة جيدة، وسنلعب على أرضنا بطموح كبير لمواصلة مسيرتنا وتحقيق الفوز، ونأمل أن نقدم مباراة جيدة لجماهيرنا التي ستحضر لدعمنا».

ومن جانبه أكد ريناتو تابيا، لاعب الوصل، أن الفريق يخوض مباراة جديدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشدداً على رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في المنافسة، وقال: «نخوض مباراة أخرى في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام كلباء، ونسعى لتحقيق الفوز ومواصلة انتصاراتنا في هذه المنافسة، وأتمنى حضور جماهيرنا لدعمنا كما عودونا دائماً».

حماس وطاقة

في المقابل يدخل اتحاد كلباء المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما منح الفوز في الديربي الفريق دفعة معنوية وحافزاً إضافياً للمنافسة، بحسب فيكتور سانشيز، المدير الفني للفريق.

وقال سانشيز: «نخوض المباراة الثانية من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بحماس وطاقة إيجابية، والفوز في الديربي منح الفريق دفعة معنوية وحافزاً للمنافسة، ونواجه أحد أفضل الفرق في الوقت الحالي، وندرك صعوبة المباراة، والوصل يمتلك مدرباً مميزاً، وتنظيماً تكتيكياً عالياً، وجودة كبيرة في اللاعبين». وأضاف: «فريقي عمل على الاستعداد بأفضل صورة، خصوصاً على المستوى الدفاعي، مع التركيز على تجنب الكرات الثابتة، إلى جانب السعي لصناعة الفرص، واستغلال نقاط القوة الهجومية»، وأشار إلى انتظار عودة لاعب الفريق بينجامين تيتيه من المنتخب، على أن يتم تقييم جاهزيته بعد عودته لتحديد إمكانية مشاركته في المباراة، فيما أكد أليخاندرو، لاعب كلباء، أن المواجهة لن تكون سهلة أمام فريق كبير بحجم الوصل، مشيراً إلى أن فريقه يملك فرصة جديدة لإظهار قدراته وتطوير مستواه، وقال: «مباراة صعبة أمام فريق كبير مثل الوصل، ونملك فرصة جديدة لإظهار قدراتنا وتطوير مستوانا. نعمل يومياً في التدريبات للتحسن والاستعداد للمباراة، ونعرف إمكاناتنا وهويتنا، وندخل المباراة من أجل تحقيق الفوز، وثقة الجماهير ودعمهم مهمان جداً لنا، ونتمنى أن نكون جميعاً يداً واحدة لتحقيق الانتصار».