تاليسكا يقود الجزيرة للفوز على الوحدة

سجل البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفا في الدقيقة 59، ليقود فريقه الجزيرة للفوز على غريمه الوحدة بهدف نظيف، في مباراة الديربي التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد محمد بن زايد، لحساب جولة الذهاب ضمن مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبهذا الانتصار، رفع فخر أبوظبي عدد انتصاراته على الوحدة إلى 10 انتصارات، مقابل فوزين لأصحاب السعادة، بينما حضر التعادل بينهما في 3 مناسبات من إجمالي 15 مواجهة جمعت الطرفين في هذه المسابقة.

انتهى الشوط الأول من بالتعادل من دون أهداف، بعد أن تبادل الطرفان السيطرة والهجمات، مع تفوق نسبي لصالح فريق الجزيرة الذي كان الأكثر خطورة وضغطاً على المرمى، ونجخ في هز الشباك عن طريق تاليسكا لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بعد أن أثبتت وجود مخالفة سبقت اللقطة، ومع استمرار الإثارة، شكّل تاليسكا ومالكوم ثنائيا هجوميا مزعجا، غير أن دفاع فريق الوحدة كان في قمة يقظته وأحبط جميع محاولاتهما للوصول إلى المرمى.

تابع الفريقان على ذات النسق السريع في الشوط الثاني وبدأ الوحدة أولاً في تهديد مرمى الجزيرة، عبر تسديدة تصدى لها على خصيف، وجاء الرد سريعا من الجزيرة الذي نجح في الوصول إلى الشباك بضربة رأسية رائعة من البرازيلي تاليسكا، وتألق زايد الحمادي حارس الوحدة في منع فينسيوس من تسجيل هدف ثاني بعد ان تصدى لتسديدته مرتين على التوالي، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو مرة اخرى لتلغي هدفا لفينيسيوس ميلو، لاصطدام الكرة بيده قبل التسجيل، لينتهي اللقاء بفوز فخر أبوظبي بهدف نظيف.