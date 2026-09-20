بني ياس يعبر الظفرة بثلاثية ويبدأ «أديب» بانتصار ثمين

حسم بني ياس مواجهته أمام مضيفه الظفرة لمصلحته، بعدما حقق الفوز بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد حمدان بن زايد، ضمن ختام الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب» لكرة القدم، للموسم 2026-2027.

وافتتح سيفيور قودوين التسجيل لبني ياس في الدقيقة 9، قبل أن يضيف روكي تشاتو الهدف الثاني في الدقيقة 43، والحسن كوروما الهدف الثالث في الدقيقة 87، فيما سجل دومينيك مندي هدف الظفرة من ركلة جزاء في الدقيقة 73، ليخرج «السماوي» بالنقاط الثلاث.

وفرض بني ياس أفضليته مبكراً، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 9، بعدما ارتقى سيفيور قودوين لكرة عرضية، وحولها برأسه قوية إلى شباك الظفرة، ليمنح «السماوي» الأفضلية في اللقاء.

واستمرت محاولات الفريقين وسط ندية واضحة خلال بقية دقائق الشوط الأول، قبل أن يستغل بني ياس خطأ دفاعياً للظفرة في الدقيقة 43، بعدما فشل أصحاب الأرض في التعامل مع الكرة داخل منطقتهم، ليخطف روكي تشاتو الكرة ويضعها في الشباك، معززاً تقدم بني ياس بالهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني، كثف الظفرة من محاولاته الهجومية بحثاً عن العودة إلى المباراة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد إثر وجود لمسة يد على أحد مدافعي بني ياس، وترجم دومينيك مندي الركلة بنجاح إلى هدف في الدقيقة 73، مقلصاً الفارق ومشعلاً الدقائق الأخيرة.

وحاول الظفرة استثمار الهدف لمواصلة الضغط وخطف التعادل، إلا أن دفاع بني ياس حافظ على تماسكه، حتى تمكن الحسن كوروما من إنهاء آمال الظفرة تماماً بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87، بتسديدة قوية في الزاوية العليا لمرمى أصحاب الأرض، ليحسم «السماوي» المباراة بنتيجة 3-1، ويخرج بالنقاط الثلاث ويبدأ مشواره في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بانتصار ثمين.