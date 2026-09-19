الوصل يقلب تأخره أمام العين إلى فوز قاتل في "أديب"





حقق الوصل "ريمونتادا" مثيرة، بعدما قلب تأخره بهدفين أمام ضيفه العين إلى فوز بنتيجة 3-2، في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية حتى دقائقها الأخيرة، ضمن منافسات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي "أديب" لكرة القدم.

وسجل أهداف الوصل مهدي طارمي من ركلة جزاء في الدقيقة 39، وسياكا سيديبي وأدريلسون سيلفا في الدقيقتين 57 و82، وأحرز هدفي العين جورجيوس جياكوماكيس في الدقيقتين 2 و20.

وبدأ العين المباراة بصورة مثالية، وباغت أصحاب الأرض بهدف مبكر بعد مرور دقيقتين فقط، عن طريق اليوناني جورجيوس جياكوماكيس، مستثمراً تمريرة متقنة من ماتياس بالاسيوس، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضاعف تقدم "الزعيم" في الدقيقة 20، مستفيداً من كرة مرتدة من حارس الوصل دينكو هوركاس.

ورفض الوصل الاستسلام، ونجح في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، عندما احتسب الحكم الألماني ركلة جزاء لصالحه إثر خطأ على المغربي يحيى بن خالق، ترجمها مهدي طارمي إلى هدف في الدقيقة 39، ليعيد أصحاب الأرض إلى أجواء المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني، رفع الوصل من ضغطه الهجومي، وكثف محاولاته بحثاً عن تعديل النتيجة، وهو ما تحقق في الدقيقة 57، بعدما انطلق سيرجينيو من الجهة اليسرى وأرسل عرضية متقنة، قابلها سياكا سيديبي بلمسة واحدة داخل الشباك، معلناً عودة "الإمبراطور" إلى المباراة.

واستمرت الإثارة بعد التعادل، وسط محاولات متبادلة من الفريقين لخطف هدف الفوز، قبل أن تأتي اللحظة الحاسمة في الدقيقة 82، عندما ارتقى المدافع البرازيلي أدريلسون سيلفا أعلى من الجميع إثر ركلة ركنية، ووجه ضربة رأسية قوية استقرت في شباك العين، ليخطف الوصل فوزاً مثيراً.