عجمان يقلب الطاولة على الشارقة بـ"ريمونتادا" مثيرة في كأس "أديب"





عجمان – إيهاب زهدي

قلب عجمان الطاولة على ضيفه الشارقة بـ"ريمونتادا" مثيرة بعدما قلب تأخره بثنائية نظيفة إلى فوز بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الافتتاحية لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي "أديب" لكرة القدم، للموسم 2026-2027.

وفرض الشارقة أفضليته مبكراً بفضل تألق مهاجمه شيكنا دومبيا، الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 12 و38، قبل أن يقلب عجمان الطاولة في الشوط الثاني بثلاثية سجلها سيكو جاساما وجوبسون سانتوس وفيكتور هنريقو في الدقائق 72 و74 و3 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ودخل عجمان المباراة بنوايا هجومية واضحة، محاولاً استغلال عاملي الأرض والجمهور، إلا أن الشارقة بدا أكثر تنظيماً وفاعلية في بناء هجماته، ونجح في فرض أفضلية نسبية على مجريات اللعب، مع تنويع محاولاته بين الاختراق من الأطراف واللعب المباشر.

ومع مرور الوقت، ازدادت خطورة الشارقة أمام مرمى أصحاب الأرض، ونجح في استثمار أفضليته الهجومية، بتسجيل الهدف الأول من تسديدة قوية بقدم دومبيا في الدقيقة 12، بعدما استلم بكل أريحية ودون أي ضغط دفاعي من عجمان.

وواجه عجمان صعوبة في مجاراة إيقاع ضيفه والوصول إلى الثلث الهجومي بالصورة المطلوبة، وفي المقابل، عزز الشارقة تقدمه بهدف ثانٍ بعد متابعة جيدة من دومبيا، لتسديدة قوية ومباغتة وبعيدة من ايغور كوناردو في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة.

وفي الشوط الثاني، دخل عجمان بقوة بحثاً عن العودة إلى المباراة، ورفع من ضغطه الهجومي، حتى نجح في تقليص الفارق عند الدقيقة 72، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أطلقها سيكو جاساما، لتعود الإثارة مجدداً إلى اللقاء.

ولم يمنح أصحاب الأرض منافسهم فرصة لالتقاط الأنفاس، إذ باغتوا الشارقة بهدف التعادل بعد دقيقتين فقط، عبر جوبسون سانتوس الذي أطلق تسديدة قوية هزت الشباك في الدقيقة 74، لتشتعل المواجهة في دقائقها الأخيرة، ويتبادل الفريقان المحاولات الهجومية حتى خطف عجمان هدف الفوز عن طريق هنريقو، بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للمباراة.