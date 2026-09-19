تعادل مثير بين حتا وشباب الأهلي في كأس أديب





تعادل حتا وضيفه شباب الأهلي بنتيجة 2-2، في مباراة مثيرة، أقيمت على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، ضمن ذهاب الدور الأول من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لموسم 2026-2027، والتي أقيمت في غياب اللاعبين الدوليين.

وافتتح حتا التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عن طريق فراس بالعربي، وأدرك شباب الأهلي التعادل في الدقيقة 64، بواسطة الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا، وعاد أصحاب الأرض للتقدم مجدداً في الدقيقة 81، بهدف عكسي سجله مدافع شباب الأهلي جورجي فيرنانديز برأسه بالخطأ في مرماه، قبل أن يرد "الفرسان" سريعاً، ويدرك جواو مارسيليو التعادل في الدقيقة 85.

وفرض شباب الأهلي أفضليته الهجومية على مجريات الشوط الأول، ونجح في الوصول إلى مرمى حتا أكثر من مرة، إلا أن تألق إبراهيم عيسى، حارس أصحاب الأرض، ومن أمامه الخط الدفاعي، حال دون ترجمة أفضلية الضيوف إلى أهداف، بعدما تصديا لعدد من الفرص الخطيرة.

وبينما بدا شباب الأهلي الطرف الأكثر استحواذاً وصناعة للخطورة انتظر حتا فرصته من التحولات الهجومية، حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليعاقب ضيفه على اندفاعه بهدف مباغت عن طريق فراس بالعربي، الذي استغل هجمة مرتدة سريعة، أنهاها بنجاح في شباك "الفرسان"، لينهي حتا الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، بعدما حوّل أفضل فرصة هجومية له إلى هدف، في مقابل إهدار شباب الأهلي لأفضلية ميدانية وهجومية واضحة.

وجاء الشوط الثاني أكثر سرعة وحماساً، مع اندفاع شباب الأهلي بحثاً عن هدف التعادل، في مقابل تمسك حتا بتكتله الدفاعي، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، أملاً في تكرار سيناريو الشوط الأول وخطف هدف جديد.

وبعد ضغط متواصل نجح شباب الأهلي في إدراك التعادل بالدقيقة 64، إثر هجمة منظمة وسريعة اخترقت دفاعات حتا من العمق، قبل أن تصل الكرة إلى كارتابيا، الذي لم يتردد في إيداعها شباك الحارس إبراهيم عيسى، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

ورغم استمرار أفضلية "الفرسان" الهجومية ومحاولاته المتكررة لخطف هدف التقدم، كان لحتا رأي آخر، بعدما نجح في استعادة تقدمه بالدقيقة 81، من كرة رأسية لعبها بيرنارد فاي، ارتطمت برأس جورجي فيرنانديز مدافع شباب الأهلي، لتغير اتجاهها وتسكن شباك فريقه بالخطأ.

ولم يستسلم شباب الأهلي، وواصل ضغطه حتى تمكن من إدراك التعادل مجدداً في الدقيقة 85، بعدما انتهت هجمة منظمة بتسديدة من جواو مارسيلو هزت شباك حتا، لتنتهي المباراة بتعادل إيجابي مثير.