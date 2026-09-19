النصر ويونايتد.. ديربي «البيت الواحد»





يدخل النصر ودبي يونايتد اختباراً جديداً عندما يلتقيان في الخامسة والنصف مساء الأحد على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، في مواجهة تحمل خصوصية «البيت الواحد»، بعدما اتخذ يونايتد، الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين، من ملعب «العميد» مسرحاً لاستضافة مبارياته هذا الموسم.

ويبحث النصر عن بداية قوية في المسابقة ومواصلة التحسن الذي ظهر عليه في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الجزيرة، عندما انتزع تعادلاً ثميناً، في وقت يتطلع فيه يونايتد إلى نقل عروضه الجيدة في الدوري إلى مسابقة الكأس وتأكيد قدرته على المنافسة في أكثر من مسابقة.

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية بالنسبة إلى النصر الساعي إلى استعادة توازنه بعد بداية متذبذبة للموسم، في حين يدخل يونايتد اللقاء بمعنويات جيدة بعدما أظهر في مبارياته السابقة قدرة على مجاراة منافسيه، رغم حداثة تجربته في دوري المحترفين.

ووصف الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب النصر، منافسه بالفريق «المتوازن»، محذراً من الاستهانة به.

وقال ميلوييفيتش: «يونايتد فريق متوازن ويلعب كرة قدم حقيقية، وعلينا التعامل مع المباراة بجدية كبيرة. نريد مواصلة تطورنا وتقديم أفضل أداء ممكن، وبدء مشوارنا في البطولة بأفضل صورة».

ويأمل المدرب الصربي في البناء على الأداء الذي قدمه فريقه أمام الجزيرة، وتحويل مؤشرات التحسن إلى نتيجة إيجابية تمنحه انطلاقة قوية في الكأس.

في المقابل، ينظر الإيطالي أندريا بيرلو، مدرب دبي يونايتد، إلى المسابقة باعتبارها فرصة لمواصلة المنافسة ومنح بعض لاعبيه دقائق إضافية، مؤكداً جاهزية فريقه لخوض الاختبار أمام النصر.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «إنها بطولة جديدة بالنسبة لنا، ولدينا ثلاث مباريات، ما يمنحنا فرصة لإجراء بعض التدوير وإشراك لاعبين يحتاجون إلى المزيد من دقائق اللعب».

وأضاف: «استعددنا بشكل جيد خلال الأسبوع، وكان لدينا وقت كافٍ للعمل والتحضير».

ورغم حديثه عن التدوير، شدد المدرب الإيطالي على أن يونايتد لا ينظر إلى الكأس باعتبارها مسابقة ثانوية، مؤكداً رغبة فريقه في المنافسة في جميع البطولات.

وقال: «نريد أن نكون منافسين في كل مباراة وفي كل بطولة، بما في ذلك الكأس. مواجهة النصر اختبار مهم بالنسبة لنا، وأنا واثق من جاهزية الفريق لخوض المباراة».