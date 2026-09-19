الجزيرة والوحدة .. رد الاعتبار وتأكيد العقدة





يحتضن استاد محمد بن زايد، بالعاصمة أبوظبي في الثامنة والربع من مساء الأحد قمة كروية مرتقبة تجمع بين قطبي العاصمة، الجزيرة والوحدة، في ديربي أبوظبي الشهير ضمن جولة الذهاب لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في مباراة يتوقع لها أن تحفل بالإثارة والندية عطفاً على الإمكانات والقدرات الفنية التي يتمتع بها الفريقان وسعي كل منهما لانطلاقة مثالية تطلعاً للذهاب إلى أبعد مرحلة في هذه البطولة التي ظلت تحظى باهتمام كبير من الشارع الرياضي.

وسبق أن التقى الفريقان في 14 مواجهة سابقة ضمن هذه البطولة، ويتفوق الجزيرة، تاريخياً برصيد 9 انتصارات، مقابل انتصارين فقط للوحدة، بينما فرض التعادل نفسه في 3 مواجهات.

ومع الأفضلية التاريخية العامة لفخر أبوظبي، فإن تفاصيل المباريات الأخيرة على أرضه تمنح اللقاء إثارة مضاعفة، فقد استعصى استاد محمد بن زايد على المنافسين، إذ خسر الجزيرة مباراة واحدة فقط في آخر 7 مواجهات خاضها على ملعبه في هذه المسابقة، والمفارقة أن هذه الخسارة الوحيدة جاءت في آخر مباراة له على هذا الملعب، وكانت أمام الوحدة بالذات بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

في المقابل، يدخل «أصحاب السعادة» اللقاء مدفوعاً بسلسلة من النتائج الإيجابية والمعنويات المرتفعة على أرض مضيفه، إذ لم يتذوق العنابي طعم الخسارة في آخر 3 مباريات خاضها على استاد محمد بن زايد في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتشمل هذه السلسلة المميزة الفوز على العين بهدف نظيف في نهائي نسخة 2023-24، وتكرار تفوقه على الجزيرة بثلاثية نظيفة في نصف نهائي نسخة 2025-26، قبل أن يعود ويتوج باللقب في النسخة الماضية على الملعب ذاته بعد تعادل سلبي أمام العين والتفوق عبر ركلات الترجيح، ما يجعل الديربي المقبل مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات بين رغبة الجزيرة في رد الاعتبار وتأكيد عقدة الوحدة الأخيرة على ملعب جاره.