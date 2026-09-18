أرقام تاريخية تسبق انطلاقة النسخة الجديدة من كأس «أديب»

تتجدد الإثارة في ملاعب كرة القدم مع انطلاق منافسات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، السبت، وسط طموحات متباينة للأندية، ورغبة في كتابة أرقام جديدة في سجل البطولة، سواء على صعيد تسجيل الأهداف أو تحقيق الانتصارات، في رحلة البحث عن اللقب، وتعزيز الحضور في تاريخ المسابقة.

وتنطلق منافسات نسخة موسم 2026-2027 مساء السبت، بإقامة أربع مباريات ضمن الجولة الأولى، حيث يلتقي في الساعة 5:30 مساء حتا وشباب الأهلي على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، وكلباء وخورفكان على استاد كلباء، فيما تقام في الساعة 8:15 مساء مباراتا عجمان والشارقة على استاد راشد بن سعيد، والوصل والعين على استاد زعبيل.

وتختتم الجولة الافتتاحية مساء الأحد، بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي في الساعة 5:15 مساء الظفرة وبني ياس على استاد حمدان بن زايد، وفي الساعة 5:30 مساء النصر ويونايتد على استاد آل مكتوم، بينما تجمع مباراة الساعة 8:15 مساء الجزيرة والوحدة على استاد محمد بن زايد.

الأرقام الهجومية

تبرز الأرقام الهجومية كونها واحدة من أهم ملامح تاريخ البطولة قبل انطلاق النسخة الجديدة، حيث يتصدر الجزيرة قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف، بعدما أحرز لاعبوه 225 هدفاً، متفوقاً على شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 215 هدفاً.

ويتساوى العين والوحدة في المركز التالي برصيد 210 أهداف لكل فريق، فيما يحتل الوصل المركز الخامس برصيد 194 هدفاً، ليملك فرصة دخول قائمة الأندية التي سجلت 200 هدف أو أكثر في تاريخ البطولة.

ويأتي النصر في المركز السادس برصيد 170 هدفاً، يليه الشارقة بـ154 هدفاً، ثم الظفرة بـ133 هدفاً، بينما سجل بني ياس 131 هدفاً، ويكمل عجمان قائمة أكثر 10 فرق تسجيلاً برصيد 106 أهداف.

وعلى صعيد الأرقام الإجمالية للبطولة شهدت منافسات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي حتى الآن إقامة 756 مباراة، انتهت 562 مباراة، منها بفوز أحد الفريقين، مقابل 194 مباراة حسمها التعادل.

وشهدت هذه المباريات تسجيل 2266 هدفاً، بمعدل تهديفي بلغ 3 أهداف في المباراة الواحدة، وهو رقم يعكس الطابع الهجومي والإثارة التي صاحبت منافسات البطولة على مدار تاريخها.

وعلى مستوى عدد المباريات يتصدر الوحدة القائمة برصيد 128 مباراة، متفوقاً على الجزيرة والعين، ولكل منهما 125 مباراة، ثم شباب الأهلي بـ123 مباراة، والنصر بـ122 مباراة، والوصل بـ121 مباراة.

قمة الألقاب

يحتل شباب الأهلي صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما نجح في حصد البطولة 5 مرات، ليؤكد حضوره كونه أكثر الفرق نجاحاً في تاريخ المسابقة.

ويأتي الوحدة في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب، بينما يتساوى العين والجزيرة والنصر في المركز الثالث برصيد لقبين لكل فريق، فيما توج كل من الشارقة وعجمان باللقب مرة واحدة.

وشهدت كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مشاركة 22 فريقاً عبر تاريخها، فيما دونت 8 أندية أسماءها في سجل الأبطال، وكان العين أول المتوجين بالبطولة في موسم 2008-2009، بينما يستعد يونايتد للمشاركة في المسابقة للمرة الأولى.

الأكثر انتصاراً

يتصدر الوحدة قائمة الأندية الأكثر تحقيقاً للانتصارات في تاريخ كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما نجح في حصد 60 انتصاراً، ليحتل قمة الترتيب بفارق انتصارين عن العين صاحب المركز الثاني، فيما تتقاسم أندية شباب الأهلي والجزيرة والوصل المركز الثالث برصيد 55 انتصاراً لكل فريق.

ويحتل النصر المركز السادس في قائمة الأكثر تحقيقاً للانتصارات بعدما حقق 52 فوزاً، ليؤكد بدوره حضوره القوي في تاريخ البطولة، وتعكس هذه الأرقام قوة الأندية الكبرى واستمرارية حضورها في منافسات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي تشهد في كل موسم مواجهات قوية وطموحات متباينة بين مختلف فرق المسابقة.

الشباك النظيفة

على مستوى الحفاظ على نظافة الشباك يتصدر الوصل والوحدة القائمة، بعدما حافظ كل منهما على شباكه نظيفة في 40 مباراة، ليقتسما صدارة هذا التصنيف التاريخي، ويأتي النصر في المركز الثالث بـ38 مباراة بشباك نظيفة، يليه العين الذي نجح في الخروج بشباك نظيفة خلال 35 مباراة.

ويحتل شباب الأهلي المركز الخامس برصيد 34 مباراة، حافظ خلالها على نظافة شباكه، فيما يأتي الجزيرة سادساً بـ30 مباراة، وتكشف هذه الأرقام عن حضور تاريخي لعدد من كبار أندية الكرة الإماراتية، سواء على مستوى التتويج أو المشاركة أو التسجيل أو تحقيق الانتصارات أو الحفاظ على نظافة الشباك، لتبقى المنافسة على الأرقام القياسية واحدة من أبرز العناوين التي تسبق انطلاق النسخة الجديدة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.