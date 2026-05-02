فارس المزروعي: لقب كأس المحترفين ثمرة صمود اللاعبين ودعم الجماهير الوفية



رفع فارس مكتوم المزروعي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، التهنئة إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي بمناسبة فوز العنابي بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي إثر فوزه على غريمه العين بركلات الترجيح مساء يوم الجمعة على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.



وأكد المزروعي أن لقب كأس «أديب» هو بطولة اللاعبين والجمهور الذين ساندوا الفريق في أصعب الظروف، مشيراً إلى أن الإدارة تضع خططاً وأهدافاً محددة، إلا أن الظروف يكون لها رأي آخر، وأشاد المزروعي بالمدرب المواطن حسن العبدولي وقال: العبدولي أضاف الكثير بخبرته وقدرته العالية على قراءة المباريات، رغم أنه جاء في وقت صعب وقصير.



واختتم رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة تصريحه بالحديث عن الطموح القادم، قائلاً: عيننا دائماً على البطولة الآسيوية؛ كنا قريبين جداً في نسخة هذا العام، وسيكون هدفنا الرئيس في النسخة المقبلة بإذن الله.



وبدوره توجه سعيد البلوشي، عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، بالتهنئة إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وإلى أعضاء مجلس الإدارة والجمهور الوفي، وأكد أن التتويج بلقب كأس «أديب» هو المكافأة العادلة لموسم شاق، وقال: كان من الصعب أن ينتهي الموسم دون صعود منصات التتويج، والحمد لله أننا أوفينا بعهدنا لنادينا وجماهيرنا.



وأشاد البلوشي بالدور الكبير للمدرب حسن العبدولي، مضيفاً: نشكر مدربنا الذي نجح في فترة قياسية في إعادة الهوية للوحدة، وأوضح أن سر تميز الوحدة هو سياسة 'جو العائلة' والعمل بروح الرجل الواحد، وهو ما ساعدنا على تجاوز تحدي تغيير المدرب بنجاح، لنصل إلى مرحلة متقدمة في آسيا ونحصد هذه البطولة الغالية بعد السوبر القطري الإماراتي، وهي قاعدة متينة سنبني عليها لمستقبل النادي.