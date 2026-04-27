«المحترفين» تعقد الاجتماع الفني التنسيقي لنهائي كأس «أديب»

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لموسم 2025-2026، وذلك بحضور ممثلي ناديي العين والوحدة، إلى جانب ممثلي نادي الجزيرة مستضيف المباراة، وممثل عن إدارة الحكام بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وبمشاركة ممثلين عن مختلف إدارات الرابطة في إطار استكمال التحضيرات التنظيمية والفنية للمباراة النهائية المرتقبة.



وترأس الاجتماع مصعب المرزوقي المدير التنفيذي للرابطة، حيث تم خلاله استعراض كافة الجوانب التنظيمية والفنية لضمان جاهزية الحدث وفق أعلى المعايير.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الجمعة المقبلة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، عند الساعة 8:45 مساءً، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير يعكس أهمية الحدث ومكانة البطولة.

وشهد الاجتماع استعراض جدول الأعمال الذي تضمن معلومات المباراة، والأمور الفنية، وبروتوكول المباراة، وخطط الأمن والسلامة، إضافة إلى إجراءات الاعتماد والخدمات الطبية ومراسم التتويج، بما يضمن إخراج النهائي بأفضل صورة تنظيمية.



وعلى الصعيد الفني، تم التأكيد على اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، كما تم اعتماد ألوان الأطقم الرسمية، حيث يرتدي العين اللون البنفسجي الكامل، فيما يظهر الوحدة باللون الأبيض بالكامل.



وفي ما يتعلق بالجماهير، تقرر فتح بوابات استاد محمد بن زايد عند الساعة 5:45 مساءً، مع تخصيص بوابات ومدرجات محددة لكل فريق، حيث تم توزيع جماهير الوحدة في الجهة المقابلة للمنصة (A21 – B21) والمنصة الشرقية، إضافة إلى الدرجة المميزة يمين المنصة الرئيسة، فيما خُصصت لجماهير العين الجهة المقابلة للمنصة (A17 – B17) والمنصة الغربية، إلى جانب الدرجة المميزة يسار المنصة الرئيسة، بما يضمن انسيابية الحركة وتنظيم دخول الجماهير.



وشمل الاجتماع استعراض ترتيبات كبار الشخصيات، حيث سيكون دخولهم عبر المنصة الرئيسة، إضافة إلى تخصيص كبائن المنصة الشمالية، ومقاعد الشخصيات المهمة في الجهة اليسرى من المنصة الرئيسة.



وفي إطار التحضيرات الإعلامية، تم تحديد مواعيد المؤتمرات الصحفية والتدريبات الرسمية التي تسبق المباراة، حيث يُعقد المؤتمر الصحفي يوم الخميس المقبل في مقر مصرف أبوظبي الإسلامي – الفرع الرئيس، بمشاركة مدربي الفريقين ولاعب من كل فريق، إذ يعقد نادي العين مؤتمره عند الساعة 4:00 مساءً يليه الوحدة عند الساعة 4:30 مساءً، بينما تقام الحصص التدريبية الرسمية في ملعب المباراة في اليوم ذاته، مع فتح أول 15 دقيقة لوسائل الإعلام، على أن يبدأ الوحدة تدريبه الرسمي في تمام الساعة 6:00 مساء فيما تقام تدريبات العين في تمام الساعة 7:15 مساء.



وفي ما يخص الجوانب الطبية، تم التأكيد على توفير سيارات إسعاف ونقاط إسعافية داخل الملعب، لضمان أعلى مستويات الجاهزية والسلامة للجماهير واللاعبين. ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود رابطة المحترفين الإماراتية لضمان تنظيم نهائي استثنائي يليق بقيمة الحدث، ويعزز من تجربة الجماهير والشركاء على حد سواء.