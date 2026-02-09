10 مباريات تدشن دور الـ32 لكأس الاتحاد لكرة القدم غداً

تنطلق مباريات الدور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد 2025–2026 غداً الثلاثاء، على أن تُستكمل بعد غد الأربعاء. وتُقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة. وتشهد مباريات اليوم الأول، الثلاثاء، مواجهة العربي مع الصقور العربية على استاد نادي العربي، وحتا مع تي إف سي على استاد حمدان بن راشد، والحمرية مع الفتح إف سي على استاد نادي الحمرية، ودبا الحصن مع جي ريدز على استاد نادي دبا الحصن، والذيد مع 365 على استاد نادي الذيد. كما يلتقي يونايتد «الدرجة الأولى» مع فرسان هيسبانيا على ملعب مدينة دبي الرياضية، وجلف يونايتد مع فورت فيرتوس «الدرجة الثانية» على ملعب سبورت 321، ومجد مع رمال الصحراء على استاد طحنون بن محمد، ونوفا ستار مع سيتي «الدرجة الثالثة» على استاد نادي مليحة، وليجنتوس إف سي مع فالكون على ملعب ذا سيفنز.



وفي اليوم الثاني، الأربعاء، يواجه العروبة فريق الجزيرة الحمراء على استاد نادي العروبة، فيما يستضيف استاد نادي الفجيرة لقاء الفجيرة والاتحاد، ويلتقي مصفوت مع الإمارات على استاد نادي مصفوت. كما يلتقي سيتي «الدرجة الأولى» مع الاتفاق على استاد حمدان بن راشد، وفورت فيرتوس «الدرجة الثالثة» مع إي إف سي على ملعب سبورت 321.



ومن المقرر أن تنطلق جميع مباريات هذا الدور الساعة 6:40 مساءً، باستثناء مواجهة مودرن سبورت ويونايتد «الدرجة الثانية»، التي تُقام الساعة التاسعة مساءً على الملعب الفرعي لاستاد نادي الشارقة في الحزانة.

من جهته، أكد عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المسابقات، حرص اتحاد الكرة على تطوير مختلف بطولاته، مع التركيز على أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، مشيراً إلى أن بطولة كأس الاتحاد تمثل إضافة فنية مهمة إلى رزنامة المسابقات المحلية للموسم الحالي.



وقال: إن المسابقة تُعد فرصة حقيقية لتطوير وصقل مهارات اللاعبين، ورفع مستوى التنافس، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الأندية على إعداد فرقها بأفضل صورة. ولفت إلى أن ذلك بدا واضحاً خلال مباريات الدور التمهيدي في شهر نوفمبر الماضي، الذي شهد مواجهات قوية ومستويات عكست الطموح الكبير لدى الأندية في المنافسة على لقب البطولة التي عادت إلى الواجهة من جديد.