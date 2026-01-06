منتخب الشباب يلتقي العراق مرتين ودياً في معسكر العين

دشن منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة، معسكره الداخلي في مدينة العين ضمن برنامج إعداده للاستحقاقات الكروية الخليجية والآسيوية، حيث يجري الفريق تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد خليفة بقيادة المدرب الوطني سليم عبد الرحمن، ويخوض منتخبنا في معسكر العين مباراتين وديتين أمام شقيقه المنتخب العراقي يومي 7 و10 يناير الجاري، على استاد طحنون بن محمد بالقطارة الساعة الرابعة عصراً.



وتضم قائمة أبيض الشباب 28 لاعباً، وهم سلطان مهند، حسن محمد، عبدالله الحوسني، مايد الكعبي، بطي سعيد، هود صالح، أحمد إكرامي، سعد المهري، محمد عبدالله، عبدالله فهد، إبراهيم يوسف، سالم عصام، قيس الصفدي، عبدالله عيسى، عبدالله راشد، عمار عصام، سالم يوسف، محمد عبد السلام، محمد ناصر، عبدالله مناد، انطوني خياط، خالد خليفة، علي عدنان، مايد عادل، محمد جمال، مبارك البلوشي، فيصل البريكي، وعبدالله حاتم.