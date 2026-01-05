النصر يبحث عن الاقتراب من فرق الصدارة في مواجهة الشارقة المتعثر



يستضيف النصر نظيره الشارقة الساعة الخامسة مساء غد الثلاثاء على استاد آل مكتوم لحساب الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة نارية بين الفريقين، يتطلع من خلالها العميد لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والاقتراب أكثر فأكثر من فرق الصدارة، فيما يبحث الشارقة عن استعادة التوازن والابتعاد عن المراكز الأخيرة. يحتل النصر المركز السادس بـ18 نقطة مقابل 7 نقاط فقط للشارقة، الذي يحتل المركز 12 ويمتلك مباراتين مؤجلتين.



وقال الصربي سلافيسا يوكانوفيتش مدرب النصر: نمر بفترة إيجابية من حيث النتائج، لكن علينا الحفاظ على نفس العقلية أمام الشارقة، المباراة تأتي بعد ضغط كبير، والمنافس أصبح أكثر شراسة بعد التغيير الفني. نحتاج للتركيز والروح التنافسية وبذل أقصى جهد داخل الملعب لتحقيق الفوز.



من جهته، قال مهدي قايدي نجم العميد: نخوض مباريات صعبة هذا الأسبوع وهدفنا تحقيق الفوز لتحسين موقعنا في جدول الترتيب. المباريات متقاربة، وسنبذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير. أقدّم دائماً 100% من مستواي بنفس الالتزام الذي اعتدته، ونسعى لإعادة نادي النصر إلى المكانة التي يستحقها.





تاريخياً، دائماً ما تتسم القمة بالكثير من الإثارة بين الفريقين، حيث تقابلا في 30 مواجهة سابقة بدوري المحترفين، يتفوّق النصر بـ12 انتصاراً مقابل 11 للشارقة، وتعادلا في 7 مواجهات، وعلى صعيد الأهداف، سجل النصر 47 هدفاً فيما سجّل الشارقة 54 هدفاً خلال تلك المواجهات. فيما يتساوى النصر والشارقة في مواجهاتهما على استاد آل مكتوم في دوري المحترفين بـ7 انتصارات لكل منهما وتعادلا في مواجهة واحدة.