محمد هزام الظاهري: عيد الاتحاد مناسبة تُلهم شعوب العالم



قال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت منارة راسخة في علوها وشموخ قيمها، حيث تطورت بصورة مذهلة، مؤكداً أن وراء هذا التطور الهائل تقف قيادتنا الرشيدة التي تعمل ليل نهار من أجل أن تبقى شعلة الإمارات تنير دروب العالم.



وأضاف: إن مناسبة عيد الاتحاد تلهم الشعوب على مختلف ثقافاتها وتقاليدها، لأنها مناسبة عظيمة، فيها الكثير من الدروس التي تحفز على العمل والابتكار، وتشجع المبادرة، وتنتصر للتعايش والتسامح والسلام وقيم الخير والعطاء».



وأكد أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ54 له نكهة خاصة، حيث تواصل دولتنا ازدهارها ونجاحاتها وتقدمها في كل المجالات، منوهاً إلى أن اتحاد الكرة يولي هذه المناسبة أهمية قصوى لما لها من أثر في تاريخنا وحضارتنا.

وتقدم الأمين العام بالتهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الرشيدة وشعب الإمارات، داعياً الله تعالى أن يحفظ البلاد ويزيدها تألقاً ورفعة. وجدد الأمين العام عهد الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، مؤكداً أن هذه المناسبة الغالية تنمي فينا مشاعر الامتنان وتغرس الروح الوطنية التي تسعى إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام.