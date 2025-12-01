حمدان بن مبارك: أصبحت دولتنا نموذجاً حضارياً مميزاً بحكمة قيادتنا الرشيدة



أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن ذكرى عيد الاتحاد الـ54 تطل علينا وبلادنا تواصل مسيرة التقدم والازدهار، وتشق طريقها إلى المستقبل برؤى ثاقبة، قاعدتها الثوابت الوطنية وقيم المجتمع الإماراتي المحب للسلام والتعايش والتسامح، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً حضارياً مميزاً وفريداً.



وقال معاليه: «ونحن نحتفل هذا العام بعيد الاتحاد تحت شعار «متحدين» نستذكر بكل فخر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين الذين شيدوا صرح الاتحاد وجعلوا دولتنا في طليعة الدول المتقدمة».



وأشار معالي رئيس اتحاد كرة القدم إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نجاحات مذهلة في جميع الجوانب، وتواصل خطواتها نحو مستقبل أكثر إشراقاً بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة، وحرص شعبنا الطموح على إضافة إنجازات جديدة على جميع الصعد.



وأضاف: بهذه المناسبة الغالية علينا جميعاً، وبالإنابة عن أسرة كرة القدم الإماراتية، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وشعبنا الوفي. ندعو الله تعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والازدهار، وكل عام والإمارات بخير.