الاتحاد الآسيوي: الوحدة يستحق الإشادة لسببين



اشتعلت أجواء الصراع في دوري أبطال آسيا للنخبة، مع نهاية الجولة الخامسة الاستثنائية الحافلة بالعديد من الحقائق والأرقام التي لفتت الأنظار، وشهدت حسم بطاقات عدة للتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وأشاد الاتحاد الآسيوي بإنجاز الوحدة الإماراتي لسببين: الأول هو تأهل «العنابي» إلى ثمن النهائي قبل 3 جولات على نهاية مرحلة دوري منطقتي الغرب وشرق آسيا، والثاني: نجاح الوحدة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة على التوالي، بعدما فعلها فقط مرتين في أول 8 مشاركات للفريق.



وصنع الدحيل التاريخ بفوزه على الاتحاد ليصبح أول فريق قطري يُسجل 4 أهداف في شباك عملاق الدوري السعودي، في حين أصبحت المرة الرابعة التي يسجل فيها الدحيل 4 أهداف في مرمى فريق سعودي، ليُصبح النادي الأكثر تحقيقاً لهذا الإنجاز في تاريخ البطولة.

أما باتريك بيتش حارس ملبورن سيتي، فقدم أداءً بطولياً بتصديه لتسع كرات خلال الفوز 2-0 على جوهور دار التعظيم، وهو الرقم الأعلى بالتساوي مع أي حارس آخر في مباراة واحدة هذا الموسم، وأسهمت تصدياته في منح الفريق الأسترالي فوزه الثالث على التوالي، وهي أطول سلسلة انتصارات قارية في تاريخه.



في حين، تأهل الهلال السعودي للموسم الثاني على التوالي، إلى ثمن النهائي مع بقاء 3 مباريات في مرحلة دوري منطقة الغرب، وكانت آخر مرة فشل فيها بطل آسيا 4 مرات في تجاوز الدور الأول كانت في عام 2018.

وأصبح بارك هو-يونغ بهدفه أمام ماتشيدا زيلفيا، الهدّاف السابع المُختلف لفريق غانغوون هذا الموسم، ولا يتفوق عليهم سوى الهلال الذي يمتلك 9 لاعبين مختلفين نجحوا في زيارة الشباك.

وكان بوريرام يونايتد سعيداً بحصوله على نقطة التعادل من مباراته أمام أولسان، ولكن في هذه المباراة، لم يُسدد الفريق التايلاندي سوى 3 تسديدات، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2013، وفي الواقع، لم يُسدد الفريق أي تسديدة على المرمى، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها في ذلك منذ نسخة 2016 أمام سيؤول الكوري.



وفي الوقت نفسه، يمضي تراكتور، بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الدور القادم بفضل سلسلة انتصاراته الثلاثة المتتالية، وهي الأطول له في المنافسات القارية، ويحافظ الفريق الإيراني على شباكه نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي، وهي ثاني أطول سلسلة بعد 5 مباريات متتالية عام 2021.

وأخيراً.. بهدفيه وتمريرته الحاسمة خلال فوز فريقه سيؤول 3-1 على شنغهاي بورت، أصبح جيسي لينغارد ثالث لاعب، بعد أدريانو 3 مرات، ويون جو-تاي منذ توافر البيانات، يُسهم بثلاثة أهداف أو أكثر مع فريقه الكوري في مباراة واحدة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.