الوصل متعدد الهدافين في آسيا

واصلت الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا الثاني، حجز المزيد من مقاعد الأدوار الإقصائية مع ختام منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، والتي شهدت جولة حافلة بالأحداث والأرقام والحقائق التي لفتت الأنظار.

ونجح الوصل، في حسم المركز الأول في مجموعته بالبطولة، وحجز كذلك مقعده في الدور ثمن النهائي قبل جولة على ختام دور المجموعات، وكشف «الإمبراطور» عن تعدد مصادره في تسجيل الأهداف، بعدما أدرك التعادل بهدف هوغو أمام الاستقلال الإيراني لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1. وأصبح هوغو تاسع لاعب مختلف يسجل للفريق الإماراتي هذا الموسم في البطولة الآسيوية، ولا يتفوق على الوصل سوى النصر السعودي الذي سجل أهدافه 11 لاعباً، وغامبا أوساكا الياباني، وأحرز أهدافه 10 لاعبين، وسيأمل الوصل أن يظهر المزيد من الهدافين في الأدوار الإقصائية.



فيما رسخ النصر وغامبا أوساكا مكانتهما كمرشحين بارزين للمنافسة على اللقب بعد تألقهما في دور المجموعات، حيث حقق الفريقان انتصارهما الخامس هذا الأسبوع، لينضما إلى سوغديانا الذي كان في عام 2022، أكثر الفرق تحقيقاً للفوز بـ5 انتصارات في كأس الاتحاد الآسيوي، المسمى القديم لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني.

وعاد أنديجان ليعادل رقماً قياسياً، رغم أن الفريق الأوزبكي كان يأمل بنتيجة مختلفة، إذ أنهى مباراته أمام أركاداغ بالتعادل 1-1، ليصبح ثاني فريق فقط يسجل التعادل في أول 5 مباريات له في دوري أبطال آسيا الثاني، بعد بنجاب الهندي الذي حقق ذات النتائج عام 2019، ومع ذلك، فإن أنديجان سيشعر بالرضا بعد تسجيله أول أهدافه هذا الموسم، وما يزال يملك فرصة للتأهل.



ووقع الاستقلال الطاجيكي في فخ التسلل 15 مرة ليخسر برباعية نظيفة أمام النصر، وهو أعلى رقم يتم تسجيله لأي فريق في مباراة من دوري أبطال آسيا الثاني منذ بدء توفر هذه البيانات عام 2017، كما وقع رستم سويروف في التسلل 5 مرات، وهو أعلى رقم للاعب واحد في نفس المباراة هذا الموسم.

وسدد لي هو-جاي لاعب بوهانغ ستيلرز، 7 تسديدات من داخل منطقة الجزاء أمام باثوم يونايتد، ليعادل أعلى رقم لموسم 2025-2026 في مباراة واحدة، كما سجل 11 لمسة داخل منطقة الجزاء، وهو ثالث أعلى رقم يسجل هذا الموسم، ويأمل الفريق الكوري أن يواصل لاعبه هذا الإيقاع في الأدوار الإقصائية.



وامتلك بانكوك يونايتد نسبة 68.4% من الاستحواذ أمام سيلانغور، وهي أعلى نسبة له هذا الموسم، لكنه رغم ذلك لم يحقق الفوز وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، وباتت آماله في التأهل معلّقة حتى الجولة الأخيرة، حين يواجه بيرسيب باندونغ الإندونيسي في مواجهة القمة يوم 10 ديسمبر المقبل.

وكاد تامبنيز روفرز أن يواجه لحظات صعبة في الدقائق الأخيرة، لكن الفوز تحقق في النهاية أمام كايا إيلويلو بفضل تألق عدة لاعبين، بعدما شهد الفريق 4 لاعبين من أصحاب المساهمات المتعددة، وهم هيدي هيغاشيكاوا الذي سجل هدفين، وكويا كازاما ولعب تمريرتين حاسمتين، وقام كل من ترينت بوهاغيار وتاكشي يوشيموتو بتسجيل هدفاً ولعب تمريرة حاسمة، ليضمن الفريق تأهله إلى الدور ثمن النهائي.



وأكمل نادي الزوراء 530 تمريرة من أصل 588 تمريرة حاول تنفيذها أمام غوا، بنسبة دقة بلغت 90.1%، وهي الأعلى له في مباراة واحدة من دوري أبطال آسيا الثاني، كما أنها كانت المرة الأولى له هذا الموسم التي يتجاوز فيها حاجز 500 تمريرة في مباراة واحدة.