«الأبيض» الأولمبي يتجمع استعداداً لبطولة كأس الخليج



بدأ منتخبنا الوطني الأولمبي تجمعه، أول من أمس، في مقر اتحاد الكرة بدبي، ويقام المعسكر للفترة من 26 إلى 30 من الشهر الحالي، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الخليج تحت 23 سنة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة. وأدى الأبيض الأولمبي مرانه الأول على ملعب ذياب عوانة، تحت قيادة مارسيلو برولي مدرب المنتخب، وبمشاركة 28 لاعباً، وهم: خالد توحيد، عدلي حاتم، مرزوق البدواوي «حراس المرمى» مبارك بني زامة، منصور علي، يوسف المرزوقي، زايد خميس، منصور صالح المنهالي، هزاع شهاب، فهد جاسم، أحمد مال الله، علي كريم، ليونارد أميزيميكو «خط الدفاع» علي عبدالعزيز، سولومون سوسو، حازم عباس، محمد الوافي، سيف صالح المنهالي، مطر زعل «خط الوسط» أحمد رائد، مايد عادل، علي المعمري، منصور سعيد المنهالي، عيسى خلفان، غيث عبدالله، أحمد نبيل، جونيور ندياي، أنطوني خياط «الهجوم».



ويشارك منتخبنا الوطني الأولمبي في بطولة كأس الخليج المقررة إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 16 ديسمبر المقبل، حيث يلعب في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات العراق وعُمان واليمن.

ويدشن الأبيض الأولمبي مشاركته في البطولة بمواجهة المنتخب العُماني يوم 4 ديسمبر، ثم يلتقي المنتخب اليمني يوم 7 ديسمبر، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء المنتخب العراقي يوم 10 ديسمبر.