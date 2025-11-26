الحوسني بديلاً لخالد عيسى في حراسة مرمى المنتخب الوطني



استدعى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، حارس مرمى نادي الشارقة عادل الحوسني، بعد استبعاد حارس العين خالد عيسى، بسبب الإصابة من القائمة المختارة، للمشاركة في بطولة كأس العرب المقررة في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.



ومن المنتظر أن تكتمل، مساء غد الخميس، قائمة «الأبيض» في معسكره الداخلي الحالي في دبي، بانضمام لاعبي الوصل نيكولاس خيمينيز وعلي صالح، بعدما دشن منتخبنا الوطني معسكره، صباح اليوم الأربعاء، تحت قيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين، بمشاركة اللاعبين علي خصيف، وحمد المقبالي في حراسة المرمى، ومعهم يحيى الغساني، محمد جمعة المنصوري، ساشا، عصام فايز، لوكاس بيمينتا، علاء زهير، كوامي كوايدو، روبن فيليب، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، ريتشارد أوكونور، نيكولاس خيمينيز، يحيى نادر، ماجد راشد، لوان بيريرا، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، علي صالح، حارب عبدالله، وسلطان عادل.



ويذكر أن منتخبنا الوطني سيخوض البطولة العربية، ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات الأردن ومصر والكويت، وسيبدأ مشواره يوم الأربعاء المقبل، بلقاء المنتخب الأردني ضمن الجولة الأولى للبطولة.