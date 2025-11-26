استاد آل مكتوم يحتضن مباراة كأس السوبر



اختارت رابطة المحترفين، استاد آل مكتوم بنادي النصر، لاستضافة مباراة كأس سوبر إعمار في الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء يوم 27 ديسمبر المقبل، وتجمع بين شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة الموسم الماضي، والشارقة صاحب المركز الثاني في ترتيب جدول دوري النسخة الماضية.



وكان مجلس إدارة رابطة المحترفين قد عقد اجتماعاً اليوم الأربعاء، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي ومديري مختلف الإدارات.



واستعرضت الإدارة التنفيذية خلال الاجتماع تقارير سير الأعمال لمختلف إدارات الرابطة، إلى جانب تقرير الإنجاز الخاص بالفعاليات والمشاريع المنفذة، كما اطلع المجلس على التحضيرات الخاصة بـبطولة كأس سوبر إعمار من النواحي التنظيمية والتشغيلية والتسويقية والإعلامية، وأكد المجلس أهمية مواصلة العمل وفق الخطط والبرامج المعتمدة، بما يدعم تحقيق أهداف الرابطة في تطوير المسابقات التي تنظمها.