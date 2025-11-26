شباب الأهلي والشارقة على أبواب اللحاق بالوحدة آسيوياً



تفصل نقاط قليلة ناديي شباب الأهلي والشارقة عن اللحاق بناديي الهلال السعودي والوحدة الإماراتي في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة، مع نهاية مباريات الجولة الخامسة وبقاء 3 جولات فقط على نهاية دوري منطقة الغرب الآسيوي، ليتأهل منه إلى دور الـ 16 أول 8 أندية في جدول الترتيب، للانضمام إلى أول 8 أندية في دوري منطقة الشرق، على أن تقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال مارس 2026، ومباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال أبريل 2026.



ويحتل شباب الأهلي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، والشارقة المركز السابع برصيد 7 نقاط، ما يعني احتياج «الفرسان» إلى 3 نقاط فقط، والشارقة إلى 6 نقاط من مبارياتهما خلال الجولات الثلاث المتبقية، حيث يلتقي شباب الأهلي مع مضيفه السد القطري وضيفه الهلال السعودي ومضيفه الأهلي السعودي أيام 23 ديسمبر و9 و16 فبراير المقبلين، في حين يلتقي الشارقة مع مضيفه وضيفه الهلال والدحيل القطري وضيفه ناساف الأوزبكي أيام 22 ديسمبر و9 و16 فبراير المقبلين.



وزادت حظوظ شباب الأهلي والشارقة في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد فوزهما بمباراتيهما في الجولة الخامسة، حيث تغلب «الفرسان» على ضيفه الغرافة القطري بهدفين دون مقابل، والشارقة على مضيفه الأهلي بهدف دون مقابل، فيما فاز الوحدة على ضيفه السد القطري 3-1، ليحسم أولى بطاقات التأهل إلى الدور التالي، ولحق به الهلال بعد فوزه على ضيفه الشرطة العراقي برباعية نظيفة، وشهدت بقية مباريات الجولة الخامسة من دوري منطقة الغرب الآسيوي فوز تراكتور الإيراني على ناساف بهدف وحيد في قرشي، وفوز الدحيل 4-2 على الاتحاد السعودي في الدوحة.



ويذكر أن الهلال يتصدر ترتيب أندية منطقة الغرب بالعلامة الكاملة بتحقيق الفوز في جميع مبارياته الخمس، ليصل برصيده إلى 15 نقطة، مقابل 13 نقطة للوحدة، و11 لتراكتور، و10 لكل من الأهلي وشباب الأهلي، و7 لكل من الدحيل والشارقة، و6 للاتحاد، و3 للغرافة، ونقطتين للسد، ونقطة للشرطة، في حين بقي رصيد ناساف خالياً من النقاط، وبات الشرطة وناساف هما المرشحان الأقوى لتوديع البطولة مبكراً حال التعثر في أي من الجولات المقبلة سواء بالتعادل أول بالخسارة، مع انتظار هدايا الآخرين.