إطلاق أول دوري مجتمعي لكرة القدم في أبوظبي



أطلق رسمياً دوري كرة القدم المجتمعي في أبوظبي، حيث بدأت منافساته في 18 نوفمبر في أكتف جزيرة المارية، وتأتي هذه المبادرة بتنظيم شركة سلوشنز+ ودعم من مبادلة، لتعكس الالتزام المتزايد بتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ نمط حياة صحي، وإلهام الشباب لممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة رياضية مزدهرة وحيوية.



ويمثل هذا الدوري، بوصفه أول مبادرة رياضية للشركة المنظمة، محطة مهمة، حيث يؤسس لجيل جديد من البرامج الرياضية المجتمعية، وقد صمم ليكون منصة شاملة تجمع اللاعبين من مختلف فئات المجتمع، وتمكنهم من التنافس وصقل مهاراتهم في بيئة آمنة ومحفزة، تعزز الروابط الاجتماعية وتبرز المواهب المحلية الصاعدة.



وقال عبدالله المنصوري، رئيس شركة أبوظبي للترفيه بالإنابة: نحن فخورون بإطلاق أول بطولة رياضية تحت مظلة سلوشنز+ وهي مبادرة تهدف إلى رعاية المواهب الشابة وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية. ومع تخصيص جوائز مالية تتجاوز 80000 درهم، نهدف إلى تحفيز الفرق على تطوير قدراتها، وتعزيز الروح الرياضية، وترسيخ ثقافة الرياضة بين الشباب في دولة الإمارات، هذا الدوري المجتمعي ليس مجرد منافسة، بل منصة للتعلم والنمو والفخر الوطني.



وقد شكلت مبادلة داعماً رئيسياً في تحقيق رؤية هذا الدوري، من خلال تمكين الشباب وأفراد المجتمع من الوصول إلى فرص رياضية عالية الجودة، وتعزيز أهمية النشاط البدني، والإسهام في تأسيس بيئة اجتماعية تجعل من الرياضة عنصراً أساسياً في التنمية الشخصية والمجتمعية.



يشار إلى أن الدوري يضم 32 فريقاً من مختلف مناطق أبوظبي، بمعدل 12 إلى 20 لاعباً في كل فريق. ومع إقامة أربع مباريات يومياً وبمجموع 20 مباراة أسبوعياً على مدى ثلاثة أشهر، يعد الدوري بتقديم أجواء تنافسية نابضة بالحماس تجمع بين الإثارة الرياضية والتفاعل المجتمعي.



وانطلق الموسم في 18 نوفمبر الجاري بمشاركة أربعة فرق قدمت مباريات قوية وسريعة أشعلت حماس الجماهير، ورسخت البداية لأجواء تنافسية حافلة بالمتعة، يتوقع أن تستمر طوال الموسم. وستتواصل المنافسات حتى 31 يناير 2026، لتختتم بفعالية كبرى على ملعب نادي الجزيرة، حيث تتنافس أفضل الفرق على لقب البطولة في مشهد يحتفي بالمهارة والشغف وروح المجتمع.