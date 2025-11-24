شباب الأهلي يهزم الغرافة ويعزز حظوظه في دوري النخبة الآسيوي



فاز شباب الأهلي على ضيفه الغرافة القطري بهدفين نظيفين سجلهما كوان سانتوس وغويلهرم بالا في الدقيقتين 9 و28 من عمر مباراتهما على ملعب استاد راشد، مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، وتجمد رصيد الغرافة عند 3 نقاط.

وبكر شباب الأهلي بالتسجيل في الدقيقة 9، بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء بقدم كوان سانتوس، وعزز «الفرسان» تقدمهم بهدف ثانٍ في الدقيقة 28، بتسديدة أرضية زاحفة بقدم غويلهرم بالا، وبطريقة الهدف الأول نفسها، وفي زاوية المرمى القطري ذاتها.



وتألق حمد المقبالي، حارس شباب الأهلي، في التصدي لتسديدة من كومان، لينقذ مرماه من هدف للغرافة في الدقيقة 31، ليحتفظ بشباكه نظيفة في الشوط الأول، والذي أنهاه «الفرسان» لمصلحتهم بهدفين نظيفين.

وأنقذ القائم الأيمن لمرمى الغرافة فريقه من هدف ثالث في الدقيقة 59، عندما انفرد يوري سيزار، ولعب كرة ارتدت من القائم إلى سلطان عادل، والذي سددها وتحولت من جسد مدافعي الغرافة إلى ركلة ركنية.



وعاد سيزار وسدد كرة أخرى في الدقيقة 60، ومرت بجوار القائم الأيمن في فرصة خطيرة أخرى لشباب الأهلي، وأنقذ كوان سانتوس مرمى «الفرسان» من هدف مؤكد للغرافة في الدقيقة 75، بعدما أبعد كرة قبل أن تتجاوز خط المرمى.

وفرض شباب الأهلي سيطرته الكاملة على الدقائق الأخيرة للمباراة، مع تراجع الغرافة فنياً وبدنياً ليواصل «الفرسان» تفوقهم الدفاعي ويخرجون بشباك نظيفة مجدداً، ويعززون حظوظهم في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.